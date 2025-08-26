LimX Oli, il robot ballerino che porta l’ingegneria oltre la fabbrica

Alla World Robotics Conference di Pechino, il pubblico si è trovato davanti a una scena che, solo pochi anni fa, sarebbe sembrata fantascienza: un robot che danza. Non un semplice automa che si muove a scatti, ma un vero e proprio ballerino, capace di muoversi con grazia, mantenere l’equilibrio e seguire il ritmo come se fosse parte di una compagnia teatrale.

Robot in scena: come LimX Dynamics trasforma l’AI in spettacolo (e business)

Il protagonista si chiama LimX Oli. È alto un metro e sessantacinque, ha 31 gradi di libertà nei movimenti e non si è limitato a qualche gesto programmato: ha davvero calcato il palco, davanti a centinaia di persone, eseguendo figure di balletto e coreografie che solitamente associamo a un danzatore in carne e ossa. Certo, i movimenti erano precalcolati, ma l’impatto visivo resta sorprendente. Non sembrava un’esibizione di ingegneria, quanto piuttosto una piccola performance artistica.

Dietro questa scelta c’è una dichiarazione di intenti. LimX Dynamics, l’azienda cinese che lo ha creato nel 2022, non vuole proporre solo robot da laboratorio o bracci meccanici da catena di montaggio. La sua ambizione è più ampia: sviluppare macchine general-purpose, pensate cioè per avvicinarsi a un concetto di intelligenza artificiale capace di affrontare compiti diversi, non specializzata in un solo settore. Oli ne è il manifesto: un robot che sa stupire il pubblico ma che è stato progettato anche per applicazioni concrete.

Non a caso viene venduto in tre versioni – Lite, EDU e Super – con prezzi che partono da circa 21.800 euro. La struttura è modulare: le braccia possono essere sostituite con mani diverse o con strumenti più tecnici, così da adattarsi alle esigenze di chi lo utilizza. Può diventare un assistente laboratoristico, un supporto nella logistica o un banco di prova per ingegneri e sviluppatori, grazie a un SDK aperto che permette di programmare attività complesse.

Rispetto ai robot su ruote o ai classici bracci industriali, Oli ha un vantaggio evidente: cammina, mantiene l’equilibrio e interagisce con spazi complicati. Per questo la danza non è stata scelta a caso: dimostrare di poter unire stabilità e fluidità in una disciplina così complessa è un modo diretto per far capire quanto sia vicino, oggi, il confine tra macchina e movimento umano.