Copilot 3D: la novità di Microsoft per ottenere immagini 3D in pochi secondi

Tempo di novità per Microsoft che annuncia una nuova funzione che interessa Copilot Labs. Secondo quanto diffuso, si tratta di una funzionalità che l’azienda sta ancora sperimentando e che non fa altro che attirare l’attenzione degli appassionati di grafica. Nello specifico, l’idea di Microsft è stata quella di realizzare una nuova funzionalità che consente agli utenti di trasformare immagini 2D in modelli 3D. Modelli che possono essere utilizzati subito dato che una volta realizzato il progetto sono pronti per essere diffusi e condivisi con chiunque.

Chiaramente la decisione di Microsoft punta ad andare incontro alle esigenze degli utenti consentendogli di avere a portata di mano uno strumento semplice e pratico a cui poter accedere per realizzare progetti di graphic design in pochissimo tempo. Scopriamo insieme maggiori informazioni in merito.

Microsoft lancia Copilot 3D: ecco i dettagli

Siete appassionati di grafica e gli strumenti pensati per la creazione di modelli tridimensionali vi affascina particolarmente? Se la risposta è sì, rimarrete del tutto sorpresi dall’idea che l’azienda Microsoft ha avuto per andare incontro alle vostre esigenze. Molto spesso, infatti, creare modelli di immagini 3D richiede molto tempo, oltre che adeguate competenze in materia.

Con Copilot 3D tutto diventa più semplice. Si tratta di uno strumento che offre la possibilità di trasformare immagini 2D in modelli 3D. Come è possibile tutto ciò? Il processo è davvero semplicissimo!

Grazie alla semplificazione della funzione, con Copilot 3D l’utente deve solamente caricare il file. L’elaborazione del contenuto in 3D, infatti, sarà completamente automatica. Nel caso in cui l’utente abbia poche idee, viene messo a disposizione un insieme di contenuti da cui è possibile ispirarsi.

La buona notizia è che Copilot 3D è disponibile gratuitamente per alcuni utenti di Copilot, che possono accedere con un account Microsoft. Tutto ciò, dunque, rappresenta un ulteriore passo avanti verso l’ottimizzazione dei servizi.