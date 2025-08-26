TIM, ecco il catalogo di offerte di fine mese

Anche per la fine del mese di agosto, l’operatore telefonico italiano TIM continua a proporre sul proprio sito web l’attivazione di numeorse offerte dj rete mobile. Alcune di queste sono piuttosto convenienti e, per chi ha attiva anche un’offerta di rete fissa, lo sono ancora di più. Queste offerte includono minuti, giga, sms e non solo. Vediamo qui di seguito alcune di queste offerte.

TIM, tante offerte mobile super convenienti anche per la fine del mese

Anche per la fine di questo mese, gli utenti potranno attivare una delle tante offerte di rete mobile dell’operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, anche a fine agosto l’operatore sta proponendo sul proprio sito web tante proposte di rilievo e soprattutto convenienti.

Continua ad esempio ad essere disponibile la super offerta mobile conosciuta con il nome di TIM Young. Quest’ultima è infatti rivolta ad un pubblico con una età inferiore ai 30 anni. L’offerta mette a disposizione un bundle davvero ricco. Quest’ultimo comprende fino a 200 GB di traffico dati per navigare alla massima velocità disponibile con il 5G Ultra di TIM. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Sono poi inclusi nell’offerta 200 sms verso tutti e 20 di buono Satispay.

Un’altra offerta di rilievo è quella rivolta a tutti coloro che decideranno di passare all’operatore telefonico da Iliad e da altri operatori telefonici rivali. In questo caso, il costo per il rinnovo mensile partirà da appena 7,99 euro al mese. L’offerta includerà sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri e tanti giga per navigare in libertà sempre con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore telefonico TIM. L’operatore ha inoltre deciso di fare un regalo ai nuovi clienti che attiveranno l’offerta online. In questo caso sarà infatti offerto gratuitamente il primo rinnovo.