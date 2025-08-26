Ford: il furgone elettrico del brand infrange un record da urlo al Nürburgring

Ford ha scelto un percorso inaspettato per stupire il mondo. Al Nürburgring, un furgone elettrico ha segnato un tempo clamoroso. Si tratta del Transit SuperVan 4.2, evoluzione estrema del classico furgone. La carrozzeria richiama appena il modello originale: dentro, un concentrato di tecnologia elettrica all’avanguardia. Non solo un esperimento estetico, ma un prototipo con potenza mostruosa e aerodinamica estrema. Tre motori elettrici sviluppano circa 2.000 CV, numeri in grado di far arrossire molte supercar di serie. Il progetto trae ispirazione da un episodio iconico di Top Gear, dove la leggenda Sabine Schmitz dimostrava quanto il Transit potesse affrontare le curve dell’Inferno Verde.

Record e confronti impressionanti

Al volante della Ford , Romain Dumas ha spinto il SuperVan 4.2 al limite. Il cronometro si è fermato a 6:48.393, un tempo che sorprende anche i piloti più esperti. Questo giro supera di pochi decimi la Corvette ZR1X, che aveva segnato 6:49.275, e distacca la ZR1 standard a 6:50.763. Perfino la Ford Mustang GTD e modelli leggendari come la Lamborghini Huracan Performante, la Mercedes-AMG GT Black Series e la Porsche 918 Spyder risultano più lenti. Il confronto potrebbe sembrare improprio, trattandosi di un prototipo, eppure la prestazione resta clamorosa. Come può un “furgone” Ford battere supercar concepite per la pista? La risposta risiede nei dettagli: aerodinamica esasperata, tre motori sinergici e pneumatici slick ad alte prestazioni.

Tecnologia e potenza sono la chiave della velocità Ford

Il SuperVan 4.2 Ford non lascia dubbi sulle possibilità delle vetture elettriche dalla grande potenza. Ogni componente è stato sviluppato per massimizzare velocità e controllo. Il telaio è leggerissimo e il design concentra ogni forza verso la massima stabilità. La trazione integrale elettrica consente accelerazioni brucianti in curva e rettilinei infuocati. Chi osserva il giro record resta stupito dalla fluidità e dalla precisione della guida. L’energia dei tre motori, combinata con l’aderenza dei pneumatici slick, crea una sinfonia di potenza pura. Ogni curva diventa sfida, ogni rettilineo una scarica di adrenalina. Questo furgone elettrico Ford non si limita a correre su strada, ma cambia le percezioni su cosa significhi prestazione. Il mondo delle supercar osserva attonito mentre Ford ridefinisce i limiti della velocità con un “solo” furgone.