Galaxy S25 FE: cosa è emerso da un recente leak?

L’autunno tecnologico potrebbe aprirsi prima del previsto per Samsung. Da settimane circolano indizi sull’arrivo del Galaxy S25 FE, ma nelle ultime ore è arrivata la conferma più concreta. Un errore di pubblicazione sul sito portoghese di MediaMarkt ha svelato in anticipo immagini e caratteristiche del dispositivo. La pagina, rimossa in fretta, non lascia però spazio a dubbi: il nuovo modello è pronto e il debutto. Una mossa che segna un cambio di strategia rispetto al passato, quando la linea “Fan Edition” veniva lanciata più tardi nel corso dell’anno.

Nuove indiscrezioni riguardo il Galaxy S25 FE

Il leak rivela uno smartphone progettato per consolidare la posizione di Samsung nella fascia alta del mercato. Ciò senza rinunciare a dettagli tecnici di rilievo. Il Galaxy S25 FE punterà su un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con refresh rate a 120 Hz. Mentre la protezione sarà affidata al robusto Gorilla Glass Victus+. Il comparto fotografico sembra confermare l’attenzione di Samsung alla qualità dell’immagine. Presenterà un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica, accompagnato da un ultra-grandangolare da 12 MP e da un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x e OIS. La camera frontale è da 12 MP.

Sotto la scocca c’è l’Exynos 2400, chip proprietario che promette prestazioni elevate, con configurazione base da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Riguardo l’estetica il dispositivo presenterà spessore contenuto (7,4 mm), peso di 190 grammi e, almeno per ora, un’unica colorazione confermata, il Navy Blue. Riguardo la batteria sarà da 4.900 mAh e supporterà la ricarica rapida a 45W e quella wireless a 15W. Sono comprese anche soluzioni di intelligenza artificiale come Gemini Live e un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display. Non resta che attendere per scoprire quando Samsung presenterà il nuovo dispositivo, confermando (o meno) tali informazioni. L’attesa però non sarà troppo lunga. Come anticipato, l’arrivo del dispositivo potrebbe essere più vicino del previsto.