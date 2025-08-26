Smartphone che si surriscalda: cosa fare per raffreddarlo in modo sicuro

Uno smartphone che si surriscalda durante l’uso può generare preoccupazioni, soprattutto nei mesi più caldi. Temperature elevate prolungate non solo compromettono le prestazioni del dispositivo, ma possono anche influenzarne la durata nel tempo, causando usura precoce della batteria o problemi ai componenti interni.

Evitare esposizioni dirette al sole

Tra le cause più frequenti del surriscaldamento c’è l’esposizione prolungata alla luce solare, ad esempio lasciando lo smartphone sul cruscotto dell’auto o in spiaggia. Anche solo pochi minuti sotto il sole possono far salire rapidamente la temperatura. Meglio tenerlo all’ombra o in una borsa ben isolata.

Chiudere app e processi non necessari

Ci sono diverse applicazioni, giochi e molto altro che possono portare lo smartphone a surriscaldarsi, in quanto il processore lavora sempre di più. È proprio a quel punto che è necessario chiudere tutte le app in esecuzione e disattivare la connessione dati se non indispensabile. Questo riduce immediatamente il carico sul sistema.

Togliere la custodia temporaneamente

Alcuni modelli di cover, soprattutto quelle più spesse o realizzate in materiali isolanti, possono ostacolare la dispersione del calore. In caso di surriscaldamento evidente, rimuoverla per qualche minuto aiuta il dispositivo a raffreddarsi più velocemente.

Non raffreddarlo con il gelo

Un errore comune è quello di mettere il telefono in frigo o a contatto con superfici ghiacciate. Questo può causare shock termico e danneggiare irreversibilmente i circuiti interni. Il raffreddamento deve essere graduale e naturale, meglio ancora se in ambienti ventilati o climatizzati.

Aggiornare il sistema e controllare le app in background

Alcuni surriscaldamenti possono dipendere da bug di sistema o applicazioni mal ottimizzate. Aggiornare regolarmente software e app consente di evitare questi problemi. In aggiunta, un controllo sulle attività in background permette di individuare eventuali anomalie.

Gestire correttamente la temperatura dello smartphone non solo migliora l’esperienza d’uso, ma aiuta a preservare la salute del dispositivo nel lungo periodo.