Trump: ecco i segreti dell’auto presidenziale The Beast

Recentemente il primo cittadino americano ha fatto parlare molto di sé a causa dell’incontro con Vladimir Putin per discutere in merito la situazione in Ucraina, ovviamente gli occhi di tutto il mondo sono stati intorno a questo incontro che ha mostrato anche un elemento certamente di spicco, stiamo parlando della vettura del presidente Trump che sicuramente non è passata inosservata dal momento che incarna caratteristiche d’vero e proprio bunker su quattro ruote, la vettura in questione è denominata The Beast e oggi vi raccontiamo ciò che è permesso sapere.

Impenetrabile

L’auto in questione si basa su un modello Cadillac opportunamente adattato dal governo americani per essere impenetrabile, la vettura infatti gode Di uno chassis con barre spesse anche 20 cm per essere difficile da penetrare, a un peso leggermente al di sotto delle 9 t dunque è anche difficile da ribaltare e gode di finestrini spessi anche 13 cm anti-proiettili, l’unico che può essere abbassato è quello del conducente, ma per un massimo di 8 cm, la vettura gode anche di un sistema divisione notturno che consente dunque di guidarla a fari spenti durante la notte, al interno sono presenti fumogeni da essere utilizzati nei dintorni per cercare di nascondere la vettura e tutto quello che serve al presidente per poter dirigere il paese anche al suo interno, infatti è presente un telefono satellitare con una linea sempre aperta con il vicepresidente e il Pentagono.

Non è finita qui, dal momento che la vettura al proprio interno contiene anche un kit medico con tutto il necessario per soccorrere il presidente e addirittura una sacca di sangue compatibile con il presidente reggente in caso quest’ultimo abbia bisogno di una trasfusione immediata.

La vettura in questione però ha dei consumi di carburante pari a quelli di un aereo di grandi dimensioni dal momento che il motore turbodiesel da 6,6 l consuma ben 1 l di carburante ogni 500 m, tutto ovviamente a causa delle norme peso da dover spostare.