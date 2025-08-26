HUAWEI MatePad 11.5: display PaperMatte e grande potenza

Il debutto del HUAWEI MatePad 11.5 a Dubai ha segnato un passaggio nel mondo dei tablet. Il suo display PaperMatte sfrutta incisioni nanometriche e un rivestimento magnetronico. Risultato? Un pannello che riduce riflessi e abbagli, anche sotto il sole diretto. La sensazione della scrittura su carta viene riprodotta con precisione sorprendente. La HUAWEI M-Pencil di terza generazione scivola sullo schermo con naturalezza, rendendo la scrittura fluida. Comfort visivo assicurato grazie a polarizzazione circolare e DC dimming. Un’esperienza pensata per chi vive davanti agli schermi.

Potenza e applicazioni per la produttività digitale

Il tablet è stato progettato per unire mobilità e funzioni avanzate, spesso relegate ai portatili. Floating Multi-Window e Super Device semplificano il multitasking, accelerando i passaggi tra attività. L’app HUAWEI Notes introduce inoltre intelligenza artificiale per migliorare la scrittura a mano e nuovi pennelli digitali. Il Resource Center diventa un archivio a portata di tocco. Per la prima volta GoPaint, app di pittura digitale acclamata, è disponibile su un dispositivo accessibile a un pubblico giovane. L’universo si amplia poi grazie ad AppGallery, tra le prime tre piattaforme al mondo, sicura e certificata.

Autonomia, audio e design del nuovo HUAWEI

Il HUAWEI MatePad 11.5 non lascia spazio a compromessi nelle prestazioni. La batteria da 10.100 mAh consente 14 ore di riproduzione video locale con una sola carica. La ricarica rapida HUAWEI SuperCharge da 40W garantisce energia in tempi ridotti. Il sistema di raffreddamento, più efficace del 25% rispetto al modello precedente, mantiene il dispositivo stabile anche nei lavori intensivi. La configurazione con quattro altoparlanti e l’algoritmo Histen 9.0 offrono un suono immersivo, ideale per film e musica. Sul fronte della disponibilità, il tablet sarà in vendita dal 25 agosto a 349 euro nella versione da 8GB + 256GB senza tastiera. La variante con tastiera inclusa, proposta a 399 euro, sarà disponibile in Grigio e Viola. Fino al 28 settembre un coupon permette di ottenere 50 euro di sconto. Non è forse il momento di scoprire come la tecnologia possa davvero arricchire la quotidianità? L’acquisto su Huawei Store regala vantaggi esclusivi: consegna rapida, pagamento sicuro anche con Satispay o rate con Klarna, assistenza dedicata e diritto di recesso entro 14 giorni.