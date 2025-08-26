Motorola Razr 60 Ultra in offerta shock: oggi risparmio di oltre 400€

Il Motorola Razr 60 Ultra oggi può essere vostro con un prezzo incredibile. Non a caso, tra le tante offerte oggi disponibili su Amazon c’è quella che sconta il prezzo di listino di questo smartphone del 37%. Da un prezzo iniziale di ben 1299 euro, il colosso dell’e-commerce vi consente di pagarlo solamente 815,98 euro.

Grazie alla presenza del display esterno da 4.0” è possibile accedere in modo semplice e rapido a moltissime informazioni. Inoltre, il display interno da 7” Super HD con 165Hz dispone di Dolby Vision e HDR10+. Una serie di elementi innovativi che consentono di offrire un’esperienza visiva straordinaria e coinvolgente in ogni istante.

Motorola Razr 60 Ultra in offerta su Amazon

Vi piacerebbe avere tra le mani un nuovo smartphone con design innovativo? Il Motorola Razr 60 Ultra è uno smartphone pieghevole dal design iconico, realizzato con materiali di alta qualità, ma non solo. E’ in grado di non passare inosservato proprio grazie al design elegante e durevole.

Tra i tanti punti di forza che rendono eccellente questo dispositivo c’è anche il Moto AI che si occupa di offrire prestazioni straordinarie grazie al supporto dell’intelligenza artificiale. A garantire il massimo delle prestazioni è invece il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite accompagnato dal sistema Android 15. Tutto ciò non fa altro che assicurare prestazioni straordinarie durante l’utilizzo.

Non manca un’ottima batteria che consente di utilizzare lo smartphone arrivando a fine giornata senza la preoccupazione di doverlo ricaricare. Nello specifico, l’azienda ha deciso di implementare in fase di progettazione una batteria da 4700mAh con ricarica ultraveloce TurboPower da 68W, wireless da 30W e ricarica inversa da 5W.

Approfittate subito dello sconto del 37% sul prezzo di listino per poter pagare il Motorola Razr 60 Ultra solamente 815,98 euro.