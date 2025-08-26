Apple e OpenAI denunciate da Musk per concorrenza scorretta

Elon Musk ha deciso di citare in giudizio Apple e OpenAI. L’imprenditore ha accusato i due colossi di aver creato un ecosistema chiuso che ostacola la concorrenza e concentra potere e dati nelle mani di pochi. La vicenda ruota attorno alla decisione di Apple di includere direttamente nei propri dispositivi un sistema basato su ChatGPT, parte integrante della piattaforma Apple Intelligence. Tale mossa, apparentemente orientata a migliorare l’esperienza utente, per Musk rappresenta un rischio per l’intero mercato. Fornire a centinaia di milioni di utenti un assistente virtuale già preinstallato significa, secondo lui, rendere marginale qualsiasi alternativa. Le sue aziende, X e xAI, hanno formalizzato tale accusa in tribunale.

Musk contro Apple e OpenAI: ecco i dettagli emersi

Per il miliardario, il problema non riguardo solo la visibilità delle applicazioni concorrenti, ma l’enorme valore derivante dall’accesso ai dati generati dagli utenti. Ogni ricerca, ogni richiesta, ogni interazione alimenta gli algoritmi di OpenAI, offrendo un vantaggio competitivo che, a suo dire, nessun’altra realtà potrà colmare. In tale scenario, l’iPhone diventerebbe non più solo uno strumento tecnologico ma una porta d’ingresso a un monopolio dell’intelligenza artificiale.

Le reazioni delle aziende coinvolte sono state secche e immediate. OpenAI ha liquidato le accuse come prive di fondamento, definendole un attacco motivato da rancori personali e interessi commerciali. Apple, fedele alla sua consueta comunicazione istituzionale, ha ribadito la neutralità del proprio ecosistema digitale e la trasparenza dell’App Store. Eppure, la controversia solleva interrogativi più ampi. Quali limiti dovrebbero essere imposti a partnership tra giganti che dominano il settore tecnologico?

Ora la disputa, avviata da Musk, si sposta in tribunale, ma in gioco non c’è solo un conflitto tra aziende. La causa potrebbe diventare un banco di prova per capire fino a che punto i colossi tecnologici possano integrare e controllare strumenti che promettono di rivoluzionare la vita digitale di miliardi di persone. Non resta che attendere e scoprire i prossimi sviluppi di tale disputa legale.