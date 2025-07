Honor Pad GT2 Pro è ufficiale, specifiche e prezzi

Il produttore tech Honor continua la sua scalata nel settore dei tablet con un nuovo prodotto. L’azienda ha infatti da poco annunciato in veste ufficiale sul mercato il nuovo Honor Pad GT2 Pro. Si tratta di un nuovo tablet pensato per tutti i videogiocatori. Le prestazioni sono ai massimi livelli grazie ad un processore estremamente potente e a molto altro. Vediamo qui di seguito le caratteristiche.

Honor presenta il nuovo tablet da gaming Honor Pad GT 2 Pro

Il produttore tech Honor ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato un nuovo tablet pensato per il gaming. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Honor Pad GT2 Pro, erede e successore del modello presentato dall’azienda lo scorso anno. La sua scheda tecnica è di altissimo livello. Le performance non sono infatti messe in discussione, grazie alla presenza del processore più potente di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 3.

Quest’ultimo viene supportato da numerosi tagli di memoria, che arrivano addirittura fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno. Il tablet può poi contare sulla presenza di una batteria davvero grande pari a 10.100 mah. Nonostante questo, lo spessore del device rimane contenuto, assestandosi a soli 5.8 mm, per un peso complessivo pari a 580 grammi.

Sarà poi possibile godere appieno dei contenuti multimediali e delle lunghe sessioni di gioco grazie alla presenza di un ottimo display. Si tratta di un pannello con tecnologia OLED con una elevata risoluzione pari a 3K e con una frequenza di aggiornamento esagerata pari a ben 165Hz. A rendere l’esperienza multimediale ancora migliore, ci sono poi ben otto speaker audio IMAX Enhanced.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo tablet da gaming Honor Pad GT2 Pro sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato cinese a partire dal 28 luglio 2025. I prezzi partiranno da circa 300 euro per il taglio di memoria più basso da 8/128 GB.