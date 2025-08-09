Google Messaggi va in crash dopo l’apertura: utenti furiosi

Quello che tanto intenti non avrebbero mai voluto vedere con l’ultima beta di Google Messaggi, purtroppo è accaduto: stando a quanto riportato infatti, ci sarebbe un malfunzionamento critico. Le persone hanno segnalato che l’applicazione andrebbe a chiudersi dopo l’apertura, più precisamente in pochi secondi. In questo modo quindi Messaggi diventa totalmente inutilizzabile. Il problema, riportato da diversi iscritti al programma beta, non sembra al momento riguardare l’intera base utenti, ma è comunque abbastanza diffuso da attirare l’attenzione della community.

Secondo quanto riportato, i crash interessano in particolare la versione beta 20250805_00_RC00. Gli utenti che non hanno aggiornato a questa build, così come chi utilizza la versione stabile, al momento non risultano colpiti. Un dettaglio che permette di circoscrivere la causa del bug all’ultima release distribuita tramite il canale di test.

Il problema riguarda l’interfaccia, ma si può rispondere dalle chat a bolla

Nonostante l’app si chiuda immediatamente quando viene aperta normalmente, alcuni utenti segnalano che è comunque possibile rispondere ai messaggi utilizzando la modalità a bolla, quella che permette di gestire le conversazioni come finestre fluttuanti. Questo comportamento suggerisce che l’origine del bug sia legata in particolare all’interfaccia principale dell’app, e non al sistema di messaggistica in sé.

Google non ha ancora rilasciato un aggiornamento correttivo né riconosciuto ufficialmente il problema, ma la community ha già individuato un rimedio temporaneo. Chi è stato colpito dal bug può tentare di risolvere disinstallando gli aggiornamenti dell’app. Basta accedere alle impostazioni di sistema, aprire la scheda dedicata a Google Messaggi e selezionare “Disinstalla aggiornamenti” dal menu. Una volta completata l’operazione, reinstallando l’app da Google Play il bug non dovrebbe più ripresentarsi.

Un disagio contenuto, ma significativo per chi utilizza ogni giorno l’app di messaggistica di Google, che negli ultimi mesi è diventata un punto di riferimento per l’esperienza RCS su Android. Dovrebbero esserci miglioramenti a breve.