Samsung Galaxy S25 FE in arrivo
A poche settimane dalla presentazione ufficiale, prevista per il prossimo mese, emergono nuovi dettagli su Samsung Galaxy S25 FE, il modello Fan Edition della famiglia S25. Secondo l’anticipazione diffusa dal leaker Ahmed Qwaider, lo smartphone porterà sul mercato un mix di prestazioni di fascia alta e prezzo più accessibile, mantenendo l’approccio che da sempre caratterizza la serie FE.
Display e design
Il Galaxy S25 FE dovrebbe essere dotato di un pannello Dynamic AMOLED da 6,7 pollici, con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1.900 nit, un livello che garantisce una visibilità ottimale anche in ambienti molto luminosi. La protezione sarà affidata al Gorilla Glass Victus+, presente sia sul fronte che sul retro.
Il design riprenderà le linee già viste sui modelli principali della gamma, con una scocca certificata IP68 per resistenza ad acqua e polvere. Tra le novità segnalate, anche un sistema di raffreddamento più efficiente del 13% rispetto alla generazione precedente.
Prestazioni e memorie
Sotto la scocca dovrebbe trovare spazio il nuovo processore Exynos 2400, lo stesso utilizzato in alcuni mercati per Galaxy S25. La dotazione di memoria includerebbe 8 GB di RAM e tagli di archiviazione da 128 GB, 256 GB o 512 GB, senza conferme al momento sulla possibilità di espansione tramite microSD.
Fotocamere
Il comparto fotografico punterà a un equilibrio tra qualità e versatilità. Sul retro troveremo una tripla fotocamera composta da:
- sensore principale da 50 MP,
- ultra grandangolare da 12 MP,
- teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x.
Anteriormente sarà presente una fotocamera da 12 MP dedicata a selfie e videochiamate, integrata nel display con foro centrale.
Batteria e ricarica
La batteria dovrebbe avere una capacità di 4.900 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 45 W. Samsung promette quindi un’autonomia allineata agli altri modelli della serie, con la possibilità di coprire senza problemi l’intera giornata di utilizzo intenso.
Software e funzioni AI
Dal punto di vista software, Galaxy S25 FE arriverà con One UI 8 basata su Android 16, includendo le stesse funzionalità AI già viste sui flagship della gamma. Si tratterà di strumenti legati alla produttività, alla traduzione in tempo reale e all’ottimizzazione delle foto, in linea con la strategia di Samsung che punta a diffondere Galaxy AI su più dispositivi.
Connettività e varianti
Tra le altre specifiche attese troviamo il supporto al WiFi 6E e la connettività 5G. I colori disponibili dovrebbero essere almeno cinque: Navy, Dark Blue, Light Blue, Black e White, con finiture in linea con lo stile sobrio della gamma Fan Edition.