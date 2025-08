Samsung Galaxy S25 FE, svelate le specifiche tecniche

Si torna a parlare di uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Samsung. Ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S25 FE, il quale andrà così a chiudere la famosa serie top di gamma del colosso sudcoreano. Da qualche tempo, si parla di un possibile debutto anticipato per questo modello rispetto al suo predecessore e nuovi rumors sembrano confermarlo. In queste ultime ore sono state infatti pubblicate in rete numerose informazioni sulle sue presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy S25 FE, trapelano in rete le sue presunte specifiche tecniche

In queste ultime ore sono emersi numerosi dettagli riguardanti il prossimo smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy S25 FE. A rivelare le presunte specifiche tecniche del prossimo device è stato il noto sito web del settore Android Headlines .

Secondo quanto riportato, il nuovo device di casa Samsung sarà dotato sul fronte di un Infinity-O Display. Quest’ultimo sarà un pannello con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione 1080 x 2340 pixel e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Il tutto sembra che sarà protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus. Rispetto al suo predecessore, sembra che ci saranno aggiornamenti per quanto riguarda il comparto fotografico.

Il nuovo device avrà infatti un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Ad affiancarlo, ci saranno un sensore grandangolare da 12 MP e un sensore teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x sempre con OIS. Dal punto di vista dell’autonomia, lo smartphone dovrebbe avere una batteria da 4500 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W e non dovrebbe neanche mancare il supporto alla ricarica wireless da 15W. Le dimensioni, infine, dovrebbero essere pari a 161.3 x 76.6 x 7.4 mm , per un peso complessivo di 190 grammi.

Questo è quanto è emerso in queste ore sul prossimo device di Samsung. Vedremo se quanto emerso risulterà vero oppure no.