Euronics: offerte INCREDIBILI per un risparmio ECCEZIONALE

Hai mai visto Basil l’investigatopo? Quella Londra cupa e piena di misteri, con un topo geniale che scova indizi ovunque. Bene, entrare in Euronics è un po’ così, ma con un finale sempre felice. Tu non segui una pista criminale, segui il profumo delle offerte. I colpi di scena sono assicurati! Non serve però risolvere nessun mistero, non ci sono enigmi da decifrare, solo la certezza che qualunque cosa cerchi, qui la trovi. Preparati: il caso si chiude con un bel sorriso e un carrello pieno di offerte strabilianti targate Euronics.

Euronics ti fa innamorare della tecnologia

Ti immagini un Samsung Smart TV UHD 4K da 85″ nel tuo salotto? È lì che ti aspetta da Euronics , a soli 999 euro. Oppure vuoi sentirti libero di lavorare e creare? Il Samsung Galaxy Book5 Gray è tuo per 999,00 euro, e se preferisci restare più leggero c’è il Lenovo Ideapad Slim 3 15,6″ ora grazie alle promo Euronics a 499 euro. Ma non si vive di soli schermi: pensa alla comodità dell’asciugatrice Samsung DV90DG52A0AHET 9KG bianca eccezionalmente al prezzo super di 599,00 euro, o alla libertà di movimento con la Dyson V11 Fluffy Nickel/Red a 399 euro. Se invece vuoi dare una svolta al tuo look, la Dyson Airwrap Ceramic Patina/Topaz ti coccola i capelli a 449 euro.

Vuoi divertimento puro? La Nintendo Switch 2 nera è la compagna perfetta a 469,99 euro, mentre per l’eleganza compatta hai l’iPad 11″ Wi-Fi 128GB (2025) in argento a € 369,00. E se cerchi la praticità senza rinunciare allo stile, il modello Xiaomi Redmi 15 Midnight Black con 8GB di RAM e 256GB di ROM è con Euronics a 179 euro.