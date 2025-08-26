Surya usa 9 anni di dati per leggere i capricci del Sole

Il Sole non è sempre quel disco giallo che vediamo sorgere ogni mattina. A volte diventa imprevedibile, si agita, rilascia enormi quantità di energia nello spazio e in pochi istanti può influenzare la vita sulla Terra molto più di quanto immaginiamo. Un’esplosione solare, infatti, non è solo un fenomeno affascinante per gli astrofili: può mettere a rischio satelliti, sistemi di comunicazione e persino la sicurezza dei viaggi aerei. Ecco perché la comunità scientifica non smette di cercare nuovi modi per prevedere in anticipo queste manifestazioni.

Surya, l’AI NASA-IBM che prevede le tempeste solari con ore di anticipo

Proprio da questa sfida nasce Surya, un modello di intelligenza artificiale sviluppato dalla NASA insieme a IBM. Non è un software come tanti: è stato “cresciuto” con nove anni di osservazioni continue del Solar Dynamics Observatory, una sonda che dal 2010 fotografa il Sole ogni 12 secondi. Grazie a questo archivio immenso, Surya ha imparato a riconoscere schemi e comportamenti che persino gli occhi esperti degli scienziati avrebbero faticato a cogliere.

Il risultato è sorprendente: Surya riesce a prevedere i brillamenti solari con circa due ore di anticipo. Può sembrare poco, ma in realtà è un margine preziosissimo, che può fare la differenza tra un satellite salvato e un guasto milionario. Rispetto ai modelli precedenti, la sua accuratezza è superiore del 16%, un passo avanti notevole in un campo dove anche un piccolo miglioramento ha un grande impatto.

Ma il bello è che Surya non resterà chiuso nei laboratori della NASA. Il codice è stato pubblicato su GitHub e reso disponibile su HuggingFace, così chiunque – dagli studenti ai ricercatori indipendenti – potrà sperimentare nuove applicazioni. E qui il discorso si allarga: perché non usarlo anche per capire meglio come il vento solare influenza la nostra atmosfera, o per proteggere le reti elettriche sulla Terra?

Insomma, Surya non è solo un alleato per chi guarda le stelle, ma un esempio concreto di come l’intelligenza artificiale possa aiutare a risolvere problemi molto pratici. Non è difficile immaginare che, un giorno, strumenti come questo diventino parte integrante delle missioni verso la Luna e Marte. Il Sole continuerà ad avere i suoi capricci, ma ora abbiamo un modo in più per conviverci senza subirne le conseguenze.