Offerta AliExpress: robot aspirapolvere iLife A30 Pro a soli 105 euro

iLife è un marchio noto ai più, un brand che ha fatto del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, mettendo a disposizione prodotti di qualità con una spesa tutt’altro che elevata, ed in questo modo avvicinando sempre più consumatori all’acquisto, oltre che al risparmio. Tra i tanti modelli disponibili sul mercato, in questi giorni è possibile pensare di mettere le mani su iLife A30 Pro, un robot aspirapolvere con potenza di aspirazione di 5000 Pa, ad un prezzo veramente concorrenziale su AliExpress.

La prima cosa da sapere riguarda la presenza, inclusa in confezione, di una base di svuotamento automatica, un plus non da poco, considerando la tipologia di prodotto (e soprattutto la fascia di prezzo), in questo modo la manutenzione richiesta al consumatore finale è davvero minima, in quanto svuotare il contenitore raccoglipolvere sarà necessario farlo solamente circa una volta al mese, in modo da ridurre al minimo l’intervento da parte del consumatore stesso.

AliExpress, il prezzo del robot aspirapolvere è davvero basso

Il prezzo di vendita di questo prodotto non potrebbe effettivamente essere più basso, se considerate che comunque parte da 359,86 euro, per scendere di circa 254,39 euro, ed arrivare ad un valore finale di soli 105,47 euro. L’ordine, da completare subito al seguente link, prevede la spedizione gratuita dalla Polonia, con consegna in tempi relativamente brevi.

La batteria del dispositivo è sufficientemente capiente per riuscire a garantire circa 180 minuti di utilizzo continuativo, prima di dover ricorrere alla ricarica con il collegamento alla base stessa. E’ presente, ad ogni modo, la funzione che permette al device di tornare alla base in automatico, nel caso in cui si accorgesse di non avere carica sufficiente. Il controllo dello stesso avviene sia tramite i tasti fisici presenti sulla parte superiore del dispositivo, che con l’applicazione mobile, disponibile sia per Android che per iOS, e scaricabile gratuitamente.