Dreame H15 Pro FoamWash e Aqua10 Ultra Roller Complete: schiuma e rullo sempre fresco

Il nuovo Dreame H15 Pro FoamWash arriva per cambiare la vita delle famiglie multi-pet. Un device pensato per chi lotta ogni giorno con peli, macchie e odori difficili da neutralizzare. La sua combinazione di schiuma densa e aspirazione da 23.000 Pa elimina con decisione i segni lasciati dagli animali domestici. L’azione in tre fasi trasforma il pavimento: prima il getto schiumoso mirato, poi i bio-enzimi che sciolgono lo sporco e neutralizzano gli odori, infine la pulizia ad alta velocità a 480 giri/min. Il detergente schiumogeno rimuove fino al 99% dei cattivi odori, lasciando un profumo floreale-fruttato. I sensori RGB del Dreame a 5 canali riconoscono poi liquidi e solidi con precisione cinque volte superiore. Il dosaggio automatico regola il rapporto tra detergente e acqua fino a 1:30, garantendo un serbatoio capace di durare un mese. L’acqua e l’aspirazione si adattano in tempo reale al tipo di sporco per una pulizia profonda.

Pulizia anche nei punti difficili

Il braccio robotico GapFree 2.0 del nuovo Dreame ha una precisione assurda: bordi e battiscopa vengono trattati in 0,2 secondi. Il dispositivo scivola sotto mobili bassi fino a 10,6 cm senza perdere potenza, mentre la ruota Omni-wheel garantisce fluidità di movimento. L’esperienza diventa quasi autonoma. Il sistema Smart ThermoTub usa acqua calda e rilevamento dello sporco per adattare la potenza, mentre il raschietto TangleCut 2.0 rimuove grovigli anche con 150.000 peli. Dopo ogni uso, il rullo si asciuga in soli cinque minuti grazie a Smart Conditioned Drying. L’autonomia raggiunge i 60 minuti con una batteria da 6×5.000 mAh, sufficiente per 400 m². Preciso sui bordi, con raggio d’azione di 180° e manutenzione automatica a 90 °C, il Dreame assicura 50 minuti di lavoro continuo.

Il rullo che non conosce sporco : il Dreame Aqua 10 Ultra

Dal 8 settembre debutta Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, un robot dal prezzo di 1.499€, in promozione a 1.299€ per due settimane. La tecnologia AquaRoll utilizza un rullo sempre risciacquato con acqua pulita e mai contaminato. Il rullo lavora a 100 giri al minuto con 12 ugelli spray, mentre il sistema FluffRoll controrotante a 1000 giri apre le fibre per sollevare polvere e macchie. Quando si avvicina ai tappeti, l’AutoSeal Roller Guard si chiude e li protegge dall’umidità. Terminato il ciclo, il sistema ThermoHub a 100°C scioglie grasso, elimina batteri e mantiene il rullo fresco e soffice.

Il robot Dreame si distingue per la potenza di aspirazione da 30.000 Pa, la tecnologia AstroVision con NVIDIA Tech che riconosce 240 oggetti e il sensore VersaLift capace di pulire sotto i mobili bassi. Può superare ostacoli fino a 8 cm con il sistema ProLeap. Il modulo Pet Care 4.0 rileva ciotole, lettiere e animali domestici per evitare disturbi. La compatibilità Matter consente un’integrazione perfetta nella smart home. Dreame firma una gamma che fonde innovazione, potenza e attenzione alle esigenze reali delle famiglie moderne.