Pudu robot-spazzino arriva nei luoghi pubblici

Un altro passo avanti che trasforma la pulizia soprattutto degli spazi pubblici grazie a Pudu che ha presentato il nuovo robot-spazzino AI per ambienti estesi. Progettato per operare in luoghi come centri commerciali, stazioni, aeroporti e parcheggi sotterranei, questo robot promette efficienza, precisione e un livello di autonomia senza precedenti.

Il cuore dell’innovazione di questo dispositivo risiede nella sua tecnologia di navigazione intelligente. È grazie all’uso di LiDAR e VSLAM che il robot mappa l’ambiente in tempo reale, modificando il percorso in base a ostacoli imprevisti o a variazioni di layout—sempre con copertura completa ed evitamento preciso. Il design include inoltre una percezione spaziale in 3D, capace di “vedere” ostacoli fino a 150 metri di distanza, anche in condizioni difficili come la polvere o la scarsa luminosità dell’ambiente.

Un sistema autonomo e versatile per la pulizia urbana con il nuovo robot-spazzino

Dotato di un robusto sistema di aspirazione e per spazzare a fondo le superfici, può raccogliere ogni tipo di rifiuto — polvere, bottiglie, foglie, qualunque detrito — tutto in un unico passaggio, grazie a un’ampiezza di pulizia di 70 cm e un contenitore da 35 litri. La pulizia rimane efficace nel tempo anche grazie a un sistema di vibrazione interna che mantiene i filtri sempre puliti. Il robot è inoltre intelligente nell’evitare ostacoli in movimento, come pedoni o veicoli, con strategie di adattamento contestuale. Infatti, si ferma agli incroci, rallenta in corsie trafficate, e si muove con sicurezza anche in ambienti più complessi e potenzialmente rischiosi.

Progettato per operare 24/7, è capace di ricaricarsi automaticamente, gestire i propri pasticci e interfacciarsi con l’IoT per il coordinamento fra più unità o aree su più piani. La sicurezza è un punto forte del robot-spazzino. Dispone di un sistema IP54 contro polvere e spruzzi, sensori anti-acqua e una luce superiore e visibile per segnalare la sua presenza ai passanti.