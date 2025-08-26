Bugatti: sold out fino al 2029, comprare una hypercar è difficile

Il mondo delle automobili in un certo senso rappresenta la cartina al tornasole dell’andamento economico dei vari mercati, anche i piccoli cambiamenti possono riflettersi in modo importante sull’andamento delle vendite di questi prodotti, soprattutto in relazione ai rapporti commerciali che i vari mercati hanno tra di loro, aumenti di prezzo delle materie prime, dazi o qualsiasi altra variabile possono influenzare in modo decisamente pesante l’andamento di questo mercato, ciò sebbene possa colpire in modo profondo i piccoli produttori non sembra essere troppo un problema invece per le grandi aziende che si occupano di produrre auto destinate ad un pubblico decisamente poco comune, un esempio assolutamente perfetto è rappresentato da Bugatti.

Tutto Sold Out fino al 2029

Nello specifico, la società come saprete già da voi si occupa di produrre auto dalle prestazioni davvero altissime e destinate ad un pubblico assolutamente ristretto dal momento che le vetture in questione hanno prezzi che oscillano intorno ai milioni di dollari, a quanto pare tutto ciò però non è stato di intralcio e non lo è in merito alle vendite, un portavoce della società infatti ha annunciato che l’azienda è completamente Sold Out in termini di ordini fino al 2029, dettaglio che torna particolarmente utile dal momento che consentirà alla società di completare lo sviluppo di due nuovi modelli messi a cantiere ormai da tempo, dato che certamente posso sorprendere ma che per una società che si occupa di produrre auto su misura non è assolutamente anomalo.

Nello specifico, la prossima Auto definita Tourbillon, dovrebbe essere la prima auto da prestazioni altissime ad offrire tre motori elettrici abbinati ad un motore a 16 cilindri in grado di erogare 1800 cavalli potenza e consentire uno scatto da zero a 100 km/h in appena due secondi spaccati, ovviamente un’auto del genere sarà degna di un prezzo davvero esorbitante che in base alle prime voci di corridoio dovrebbe oscillare intorno ai 4 milioni di dollari.