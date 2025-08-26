Ad
Bugatti: sold out fino al 2029, comprare una hypercar è difficile

La nota azienda che produce auto dalle altissime prestazioni ha la lista di ordini piena fino al 2029, il mercato viaggia

scritto da Eduardo Bleve

Il mondo delle automobili in un certo senso rappresenta la cartina al tornasole dell’andamento economico dei vari mercati, anche i piccoli cambiamenti possono riflettersi in modo importante sull’andamento delle vendite di questi prodotti, soprattutto in relazione ai rapporti commerciali che i vari mercati hanno tra di loro, aumenti di prezzo delle materie prime, dazi o qualsiasi altra variabile possono influenzare in modo decisamente pesante l’andamento di questo mercato, ciò sebbene possa colpire in modo profondo i piccoli produttori non sembra essere troppo un problema invece per le grandi aziende che si occupano di produrre auto destinate ad un pubblico decisamente poco comune, un esempio assolutamente perfetto è rappresentato da Bugatti.

 

Tutto Sold Out fino al 2029

Nello specifico, la società come saprete già da voi si occupa di produrre auto dalle prestazioni davvero altissime e destinate ad un pubblico assolutamente ristretto dal momento che le vetture in questione hanno prezzi che oscillano intorno ai milioni di dollari, a quanto pare tutto ciò però non è stato di intralcio e non lo è in merito alle vendite, un portavoce della società infatti ha annunciato che l’azienda è completamente Sold Out in termini di ordini fino al 2029, dettaglio che torna particolarmente utile dal momento che consentirà alla società di completare lo sviluppo di due nuovi modelli messi a cantiere ormai da tempo, dato che certamente posso sorprendere ma che per una società che si occupa di produrre auto su misura non è assolutamente anomalo.

Nello specifico, la prossima Auto definita Tourbillon, dovrebbe essere la prima auto da prestazioni altissime ad offrire tre motori elettrici abbinati ad un motore a 16 cilindri in grado di erogare 1800 cavalli potenza e consentire uno scatto da zero a 100 km/h in appena due secondi spaccati, ovviamente un’auto del genere sarà degna di un prezzo davvero esorbitante che in base alle prime voci di corridoio dovrebbe oscillare intorno ai 4 milioni di dollari.

