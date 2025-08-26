Apple, nei prossimi anni ammireremo nuovi design sugli iPhone

Il design dei prossimi iPhone è destinato a cambiare ed evolversi e, partendo dallo stile attuale si arriverà a qualcosa di completamente inedito. Apple avvierà il processo con la famiglia Pro e Pro Max di iPhone 17.

Attraverso l’introduzione di un nuovo posizionamento delle fotocamere posteriori, i modelli Pro si differenzieranno dagli iPhone 17 base che adotteranno uno stile più simile agli attuali iPhone 16. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Mark Gurman nella newsletter Power On di Bloomberg, l’azienda della mela avrebbe già tracciato la strada per i prossimi anni.

Attraverso un processo di rinnovamento della durata triennale, il design di Apple culminerà nell’iPhone celebrativo per i 20 anni nel settore. Tutti i cambiamenti introdotti nel corso dei prossimi anni saranno funzionali per arrivare a questo device.

Apple sta lavorando per introdurre un nuovo design per gli iPhone puntando su leggerezza, compattezza e materiali innovativo

Parte dei cambiamenti nel design saranno anticipati da iPhone 17 Air, il flagship compatto di Cupertino. Il device potrà contare su uno spessore estremamente contenuto ma, al tempo stesso, su una scheda tecnica di assoluto livello. Il suo debutto è previsto a settembre 2025 insieme al resto della famiglia.

Il passo successivo si avrà con l’iPhone pieghevole, il cui arrivo è previsto nel 2026. Il design con apertura a libro sarà accompagnato da un comparto fotografico dotato di quattro ottiche e dal Touch ID come sistema per il riconoscimento biometrico.

Il 2027, invece, sarà l’anno dell’iPhone celebrativo le cui caratteristiche sono ancora avvolte dal mistero. L’unica indiscrezione trapelata riguarda il suo design unico caratterizzato da una scelta coraggiosa. Gli analisti ritengono che ilo smartphone avrà un display edge con bordi curvi che trasmetterà la sensazione di avere in mano un device completamente realizzato in vetro. I progettisti puntano ad eliminare ogni segno di giunzione tra le varie superfici per offrire un’esperienza unica alla vista e al tatto.