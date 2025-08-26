Koenigsegg Jesko Absolut si riprende il primato di supercar più veloce al mondo

La Koenigsegg Jesko Absolut si riconferma la vettura di serie più veloce di tutte grazie al nuovo record mondiale stabilito nel passaggio 0–400–0 km/h. Il primato è stato stabilito e certificato nell’aeroporto di Örebro lo scorso 7 agosto 2025.

Appena un mese fa, la Rimac Nevera R aveva fatto registrare il nuovo record nello scatto 0-400-0 km/h, togliendo il primato proprio alla Koenigsegg. Tuttavia, l’azienda automotive svedese ha voluto ottimizzare la propria supercar per riprenderselo.

Il pilota collaudatore Markus Lundh ha guidato la Jesko Absolut completando la prova in appena 25,21 secondi. Il tempo è attualmente il più veloce di ogni precedente tentativo provato da Koenigsegg e da qualunque altro rivale.

Per riuscire in questa impresa, il team di sviluppo ha migliorato la gestione software della vettura per ottenere maggiori prestazioni. La prova è stata eseguita con la stessa Jesko Absolut usata nel 2024 per ottenere il precedente record.

Tuttavia, questa volta, la vettura poteva contare sulla modalità “Absolut Overdrive” messa a punto per tentare il record. Koenigsegg ha confermato che questa modalità verrà rilasciata per tutti i clienti in possesso della supercar, confermando l’attenzione dell’azienda verso i propri utenti. Attraverso gli update software, il marchio vuole sottolineare la continua volontà di migliorare e ricercare l’eccellenza tecnica per offrire una vettura sempre performante.

Christian von Koenigsegg, fondatore and CEO dell’azienda, ha dichiarato: “Questo risultato dimostra il potere del lavoro di gruppo cross-funzionale e dell’eccezionale comunicazione tra i nostri sistemi motrici sviluppati in-house. Il record è la prova delle sinergie tra il team di engineering e sviluppo con l’architettura software all’avanguardia e le soluzioni meccaniche di prima classe“.

