Samsung porta l’assistenza remota degli elettrodomestici smart in tutto il mondo

Samsung amplia la portata del suo servizio Home Appliance Remote Management (HRM). In che modo? Offrendo supporto e diagnosi a distanza sui suoi elettrodomestici intelligenti. Nato in Corea nel 2020 e diffuso inizialmente in dieci Paesi dal 2024, oggi è disponibile in 122 nazioni e funziona in 17 lingue, tra cui l’italiano. HRM sfrutta la piattaforma SmartThings per connettere i dispositivi domestici e consente ai centri assistenza, previo consenso dell’utente, di accedere in tempo reale alle informazioni diagnostiche. L’obiettivo dell’ azienda è quello di ridurre gli interventi a domicilio, risolvere rapidamente i problemi e migliorare l’esperienza dei clienti.

Diagnosi predittiva e clienti più soddisfatti grazie a Samsung

Il servizio è già attivo su frigoriferi e lavatrici dotati di schermo e sarà presto esteso ad altri modelli. Ad esempio, nei frigoriferi Family Hub è possibile condividere direttamente il display con i tecnici, così da ricevere supporto anche per malfunzionamenti delle app o del pannello. A breve, la stessa possibilità arriverà sulle lavatrici con display da 7”. L’investimento di Samsung su HRM risponde alla crescente diffusione degli elettrodomestici connessi e alla necessità di fornire soluzioni più veloci ed efficienti.

Uno dei punti di forza di HRM è la capacità di intervenire prima ancora che il problema diventi serio. Negli Stati Uniti e in India, il servizio monitora costantemente i dispositivi e avvisa i clienti in caso di anomalie. In India, questa modalità ha aumentato di oltre il 10% la soddisfazione degli utenti in un solo anno. Anche in Europa i risultati sono incoraggianti. In Francia, ad esempio, dopo l’introduzione della lingua locale, l’utilizzo della piattaforma è cresciuto di oltre il 30%.

HRM è utile anche quando serve comunque l’intervento di un tecnico. Grazie ai dati raccolti, i professionisti possono arrivare a casa già preparati, con i ricambi necessari. In questo modo si riducono i tempi di attesa e le visite multiple. Tra i problemi che possono essere risolti a distanza ci sono blocchi dovuti al Child Lock o la formazione di condensa nei frigoriferi, eliminata attivando da remoto il riscaldatore interno. Insomma, con queste funzioni, Samsung punta a trasformare la gestione dei suoi elettrodomestici in un’esperienza più semplice, rapida e soprattutto proattiva.