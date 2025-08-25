Sui Galaxy l’app Telefono combatte il phishing?

Samsung sta rafforzando la sicurezza dei suoi smartphone Galaxy con strumenti intelligenti. I quali son stati progettati per proteggere gli utenti dalle truffe telefoniche, in particolare dal cosiddetto voice phishing. L’azienda sudcoreana ha sviluppato un sistema basato su intelligenza artificiale e deep learning. Il quale è in grado di analizzare le chiamate in tempo reale. Identificando segnali di possibili frodi e avvisando l’utente prima che la situazione degeneri. Tale tecnologia è già integrata nei nuovi pieghevoli Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7 e, con il tempo, sarà disponibile anche su altri dispositivi compatibili con One UI 8.

Samsung: nuove opzioni di sicurezza per l’app Telefono sui Galaxy

Ma come funziona? Quando l’AI nota comportamenti insoliti durante una conversazione, il telefono emette un primo avviso visivo. Si tratta di un messaggio giallo che indica “sospetto voice phishing”. Se i segnali sospetti aumentano, l’allerta diventa più evidente. A tal punto appare un messaggio rosso con la scritta “allarme: voice phishing rilevato”. Il quale è accompagnato da suoni e vibrazioni per catturare l’attenzione dell’utente.

L’intelligenza artificiale alla base di tale funzione è stata addestrata su oltre 30.000 casi reali di truffe telefoniche. I quali sono stati forniti dalle autorità per affinare la capacità di riconoscere schemi tipici delle frodi.

Ma Samsung non si ferma alle chiamate. La protezione si estende anche ai messaggi di testo. Già dal 2023 in Corea, i dispositivi Galaxy bloccano automaticamente SMS provenienti da numeri sospetti o contenenti link e parole chiave legate a possibili truffe. Ciò grazie alla collaborazione con KISA. L’agenzia nazionale per la sicurezza informatica. Con l’arrivo della serie Galaxy S25, l’azienda ha introdotto la funzione “Blocco intelligente”. Un’opzione che sfrutta l’AI per filtrare messaggi di smishing. L’obiettivo è rendere chiamate e messaggi più sicuri, riducendo il rischio di frodi. In tal modo, gli utenti Galaxy otterranno strumenti moderni e affidabili per proteggere la propria vita digitale.