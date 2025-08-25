Realme sfida i limiti con una batteria da oltre 10.000mAh

Realme sta puntando dritto verso una rivoluzione energetica nel mondo mobile. Il marchio asiatico è già noto per aver investito in smartphone con batterie di grande capacità. E ha appena annunciato l’arrivo di una batteria superiore ai 10.000mAh. La notizia arriva direttamente dai canali ufficiali del brand, con un post su X (ex Twitter) che include un video teaser e un messaggio chiaro. Il power bank non servirà più. L’obiettivo dichiarato è ridefinire i confini dell’autonomia sugli smartphone. Promettendo così una durata fino a 5,18 giorni con una singola carica.

Una batteria monstre in un corpo compatto: le sfide di Realme

Il protagonista del video è Chase Xu, vicepresidente di Realme. È stato lui a non svelare ulteriori dettagli tecnici ma a confermare l’intento dell’azienda di stupire ancora una volta il mercato. L’appuntamento per scoprire tutte le caratteristiche è fissato al 27 agosto. Resta da capire se verrà presentato un telefono già pronto o solo la tecnologia alla base della batteria. Intanto, la curiosità cresce, alimentata dalla sfida implicita ai rivali del settore.

Un prototipo con batteria da 10.000mAh è già stato mostrato da Realme nelle scorse settimane. Ciò che ha sorpreso è la compattezza del dispositivo. È spesso solo 8,5 millimetri e con un peso di 215 grammi. Un risultato ottenuto grazie all’utilizzo della tecnologia con anodo al silicio. Questa consente di aumentare la densità energetica senza appesantire lo smartphone. La soluzione, ora pronta per essere commercializzata, potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento nel settore.

Al momento, pochi produttori si avvicinano a questi numeri. Tra i concorrenti più vicini ci sono Xiaomi, con i suoi Redmi Note Pro e Pro Plus dotati di batterie da 7.000mAh. E il recente POCO M7 Plus 5G presentato in India. Tuttavia, superare la soglia dei 10.000mAh rappresenta un traguardo tecnico e commerciale senza precedenti. L’attenzione è ora tutta rivolta a Realme, che dovrà dimostrare di saper bilanciare autonomia, prestazioni e design in un unico dispositivo.