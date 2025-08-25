Starship Flight 10: rilancio di SpaceX dopo i fallimenti

Il programma Starship di SpaceX torna a far parlare di sé con il decimo test di volo portato a termine, un appuntamento decisivo dopo una serie di rinvii e fallimenti. Il lancio, previsto dalla base texana di Starbase, è stato rimandato all’ultimo a causa di un problema tecnico ai sistemi di supporto a terra. Un imprevisto che, seppur fastidioso, rientra nella filosofia dell’azienda: procedere rapidamente, imparando da ogni ostacolo per migliorare il progetto.

L’obiettivo di questo volo non è soltanto dimostrare l’affidabilità del sistema, ma anche sperimentare nuove manovre fondamentali per le missioni future. Il booster Super Heavy avrebbe dovuto concludere la sua corsa con un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico, mentre Starship avrebbe testato il rilascio di carichi di diverso tipo, la riaccensione in orbita e un rientro atmosferico nell’Oceano Indiano.

SpaceX, Starship e Flight 10: un test cruciale verso la Luna e Marte

Negli ultimi mesi, il programma ha vissuto momenti complicati: esplosioni durante i test a terra, difficoltà nelle fasi di rientro e diversi lanci interrotti. L’azienda non si è lasciata scalfire da queste difficoltà riscontrate. Nonostante ciò, infatti, SpaceX continua a portare avanti il suo approccio “fail fast, learn fast”, con l’obiettivo di perfezionare rapidamente una tecnologia che deve essere riutilizzabile, sicura e conveniente.

La missione Flight 10 assume un valore strategico anche per la NASA, che conta su Starship per la missione Artemis 3 verso la Luna, prevista nel 2027. Ogni test fornisce dati preziosi per avvicinarsi a quell’obiettivo e, più in generale, all’ambizione di Elon Musk di rendere possibile un futuro viaggio e approdo sul Pianeta Rosso.

Il rinvio del volo non rappresenta quindi un passo indietro, ma una tappa ulteriore in un percorso di sviluppo accelerato. SpaceX ha già in programma di riprovare il lancio a breve, segno della determinazione a trasformare Starship nel veicolo che potrebbe rivoluzionare l’esplorazione spaziale.