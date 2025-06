Windows 11 24H2: dettagli sull’ultimo aggiornamento

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 11. Quest’ultimo è riservato ai dispositivi che eseguono la versione 24H2 del sistema operativo. Tale aggiornamento, identificato dal codice KB5058499, porta il numero di build a 26100.4202 e al momento è disponibile in anteprima attraverso Windows Update. Come di consueto, il rilascio avviene in modo graduale. Quindi non tutti lo riceveranno immediatamente. Chi desidera installarlo subito può cercarlo manualmente tra le impostazioni del sistema operativo.

Sono attesi numerosi miglioramenti legati all’intelligenza artificiale. Sui PC più recenti è ora possibile attivare i comandi vocali tenendo premuto il tasto dedicato a Copilot sulla tastiera. Oppure premendo la combinazione Windows+C. Solo i dispositivi Copilot Plus PC, dotati di hardware compatibile, possono utilizzare il linguaggio naturale per effettuare ricerche attraverso la funzione Ricerca di Windows. Inoltre, l’Assistente vocale diventa ancora più utile per chi ha problemi visivi, offrendo la descrizione dettagliata delle immagini presenti sullo schermo grazie.

Windows 11: le novità in arrivo

Anche Click to Do riceve un aggiornamento importante. Ora supporta azioni intelligenti basate su testo sia su dispositivi con piattaforma AMD che Intel. È stato introdotto un nuovo pulsante che consente di interagire con Copilot direttamente dall’applicazione, rendendo il flusso di lavoro più fluido. L’applicazione viene estesa anche all’Europa, con il supporto a nuove lingue come spagnolo e francese.

Le impostazioni di sistema subiscono vari ritocchi. È ora possibile riprodurre contenuti in HDR e Dolby Vision anche quando tali opzioni non sono abilitate a livello globale. La pagina dedicata alle informazioni di sistema include una nuova sezione di domande frequenti per aiutare gli utenti a trovare rapidamente le risposte ai dubbi più comuni.

Copilot, oltre ai comandi vocali attivabili da tastiera, può essere gestito più facilmente grazie a nuove opzioni di personalizzazione nella sezione dedicata alla personalizzazione dell’input di testo. È possibile avviare una conversazione vocale semplicemente tenendo premuto il tasto Copilot o la combinazione Windows+C. Con la possibilità di interromperla premendo ESC. Gli utenti possono così parlare con l’assistente mentre continuano a usare il PC.

Ulteriori cambiamenti in arrivo con l’aggiornamento

Tra le funzionalità più utili spicca il ripristino dell’attività tra dispositivi. Quest’ultima permette di riprendere un documento di OneDrive aperto poco prima sul telefono direttamente dal PC. Gli amministratori IT possono ora controllare le impostazioni di risparmio energetico tramite criteri di gruppo e Microsoft Intune. Ciò limitando le attività in background per prolungare la durata della batteria.

Sul fronte grafico, le impostazioni relative all’HDR sono state rese più chiare e flessibili. Consentendo così anche la riproduzione di contenuti video in HDR pur mantenendo l’impostazione disattivata. Per i dispositivi con Dolby Vision, è disponibile un nuovo interruttore che consente un controllo indipendente da quello dell’HDR.

Inoltre, sono stat implementate diverse correzioni. Quest’ultime riguardano i problemi relativi all’audio all’avvio, i dispositivi Bluetooth che causavano crash dell’app Impostazioni, e malfunzionamenti con la fotocamera, l’Esplora file e la tastiera virtuale. È stato corretto anche un bug che causava la disconnessione di dispositivi USB dopo la sospensione, e un errore nei controller di dominio che identificavano erroneamente le reti come “pubbliche”. Infine, sono stati risolti problemi critici legati a BitLocker, alla memoria, alla compatibilità grafica nei videogiochi e all’interfaccia di avvio del sistema. Migliorando la stabilità e le prestazioni generali di Windows 11.