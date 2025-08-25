IliadNewsOperatori TelefoniciTIM

Iliad vs TIM: sfida tra promozioni fino a 300 giga e 5G

Le offerte Iliad, tra semplicità e trasparenza sfida TIM in campo neutro con gli italiani che hanno l'imbarazzo della scelta.

TIM vs Iliad

Iliad ha costruito il proprio successo puntando su chiarezza e prezzi stabili nel tempo. Oggi le offerte di punta sono tre. La TOP 150 PLUS costa 7,99€ al mese e include 150 giga in 4G con 20 giga da utilizzare in Europa. Salendo di fascia c’è la TOP 250 PLUS, proposta a 9,99€ con 250 giga in 5G e 25 giga per l’estero. Infine la TOP 300 PLUS a 11,99€ al mese, che garantisce 300 giga in 5G, sempre con minuti e SMS senza limiti. In tutti i casi, l’attivazione ha un costo di 9€ e vale sia per nuovi clienti sia per chi è già utente Iliad, purché provenga da un piano con prezzo inferiore. Un punto distintivo del marchio resta la promessa di prezzo invariato “per sempre”.

Le soluzioni TIM tra Power e Young

TIM risponde con una gamma variegata di offerte pensate per diverse esigenze. La Power Supreme a 7,99€ al mese garantisce 250 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS, riservata a chi arriva da Iliad e da operatori virtuali. La Power Iron, a 6,99€, offre invece 200 giga con chiamate illimitate, anch’essa dedicata a chi proviene da gestori minori. Spiccano poi due versioni della Power Special: la New a 9,99€ con 300 giga in 5G e la Pro, allo stesso prezzo, che include 100 giga ed è dedicata a chi arriva da WindTre e Very Mobile. A completare l’offerta TIM c’è la Young, studiata per gli under 30, che al prezzo di 9,99€ offre 200 giga in 5G con chiamate e messaggi senza limiti.

Due filosofie a confronto

Il confronto tra i due operatori mette in evidenza strategie differenti. Iliad punta su poche tariffe semplici e lineari, pensate per essere valide nel tempo senza vincoli nascosti. TIM invece diversifica molto, con offerte mirate a specifiche fasce di pubblico o in base all’operatore di provenienza. Da un lato la trasparenza senza sorprese, dall’altro la possibilità di scegliere tra più opzioni calibrate sui diversi profili di utilizzo.

