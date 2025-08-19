WindTre offre la fibra con un’offerta completa a 24,99 euro

Il mercato delle connessioni domestiche continua a crescere e WindTre ha deciso di rafforzare la sua posizione con una nuova proposta. L’operatore presenta “Super Fibra”. Si tratta di un’offerta pensata per chi desidera una linea stabile e veloce, con vantaggi extra riservati ai nuovi clienti. L’abbonamento ha un costo di 24,99€ al mese, senza spese di attivazione, e offre una connessione FTTH illimitata fino a 2,5 Gigabit. L’iniziativa è disponibile solo online per un periodo limitato e consente di accedere a uno dei pacchetti fibra più completi sul mercato.

WindTre punta su fibra stabile e servizi extra

Oltre alla linea internet ad alta velocità, WindTre offre un anno di Amazon Prime senza costi aggiuntivi, un servizio dal valore commerciale di quasi 50€. Per coloro che possiedono già una SIM WindTre arriva un altro vantaggio. Essi potranno infatti godere di Giga illimitati su mobile, fino a un massimo di tre SIM associate. Si tratta di un pacchetto che unisce casa e mobile in un’unica soluzione, rafforzando la strategia dell’operatore di legare i diversi servizi e fidelizzare i clienti.

L’offerta non si limita alla connessione internet. L’abbonamento include anche la linea fissa con chiamate illimitate e il nuovo modem Wi-Fi 7, fornito in vendita abbinata con un canone mensile incluso nell’offerta. Nel caso in cui la fibra FTTH non sia disponibile, il servizio si adatta automaticamente alla tecnologia FTTC, con velocità fino a 200 Megabit. In questo modo, WindTre garantisce la copertura anche in aree meno servite, senza sacrificare la stabilità della connessione.

La procedura di attivazione è pensata per essere semplice e veloce. Dopo la verifica della copertura, la linea viene installata senza costi aggiuntivi e l’abbonamento è immediatamente operativo. La presenza di vantaggi esclusivi come Amazon Prime gratis e i Giga illimitati su mobile rendono la proposta ancora più competitiva, soprattutto per chi cerca un pacchetto integrato tra casa e smartphone. Insomma, con “Super Fibra”, WindTre si propone come alternativa concreta a TIM, Vodafone e Fastweb, puntando una combinazione di prezzo, velocità e servizi inclusi.