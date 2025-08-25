Amazzonia a rischio: nuove aree aperte alla soia

Mancano appena poche settimane al summit sul clima Cop30, eppure in Brasile è esploso un caso che rischia di mettere in ombra l’evento. L’autorità antitrust del paese ha deciso di sospendere la moratoria sulla soia, un accordo che per quasi vent’anni aveva protetto l’Amazzonia da una delle principali minacce alla sua sopravvivenza: l’espansione agricola incontrollata. È una decisione che ha fatto scattare un campanello d’allarme immediato, perché potrebbe spalancare la porta alla coltivazione di nuove aree grandi quanto un intero stato europeo.

La fine di un patto storico: la soia torna a minacciare la foresta amazzonica

La moratoria non era un semplice pezzo di burocrazia: dal 2006 rappresentava un patto tra agricoltori, ambientalisti e grandi aziende alimentari che avevano deciso di non acquistare soia proveniente da zone deforestate dopo il 2008. Un compromesso raro, che aveva funzionato: la produzione brasiliana era cresciuta, sì, ma evitando la distruzione di migliaia di chilometri quadrati di foresta. Per questo la notizia della sua sospensione suona oggi come un passo indietro clamoroso.

Gli ambientalisti non hanno usato mezzi termini, parlando di errore storico e puntando il dito contro la pressione politica delle lobby dell’agrobusiness, soprattutto quelle legate al Mato Grosso. Secondo loro, senza questa barriera la soia tornerà rapidamente a essere il principale motore della deforestazione amazzonica, rendendo praticamente impossibile per il Brasile rispettare i propri impegni climatici.

Il tempismo rende tutto ancora più delicato. Il governo di Lula sperava di arrivare alla Cop30 con risultati concreti da mostrare al mondo, ma questa decisione rischia di trasformare il summit di Belém in un momento imbarazzante, con il Brasile al centro delle critiche internazionali. Non a caso, ONG come WWF e Greenpeace hanno già lanciato appelli affinché le aziende continuino a rispettare volontariamente i principi della moratoria, per non compromettere la propria immagine globale.

Resta da vedere se prevarrà la logica del profitto immediato o la consapevolezza che distruggere la foresta significa bruciare il futuro. Perché l’Amazzonia, in fondo, non è solo un affare brasiliano: è uno dei pilastri climatici dell’intero pianeta.