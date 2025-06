Regno Unito: centrale a carbone trasformata in centrale a fusione nucleare

Il Regno Unito si è appena reso protagonista di un passo decisamente importante per quanto riguarda il tema legato all’energia pulita e nello specifico all’energia la fusione nucleare, nel dettaglio presso West Burton, nell’East Midlands, ha deciso di investire le norme cifre di 2,5 miliardi di sterline per una particolare tipologia di reattore sperimentale a fusione nucleare, parliamo del Spherical Tokamak for Energy Production.

Località storica per uno step storico

La scelta del luogo non è casuale, il valore storico è infatti indiscutibile dal momento che la località precedentemente accoglieva una centrale di produzione di energia basata sul carbone, fonte che attualmente è ritenuta la maggiore nemesi per quanto riguarda la situazione climatica globale e ovviamente di produzione dell’energia, la centrale a carbone in questione funzionava negli anni 60 e faceva parte della cosiddetta “Megawatt Valley”, zona centrale nella produzione elettrica britannica.

Ora il luogo in questione diventerà un vero e proprio centro tecnologico per lo sviluppo di questo particolare tipo di reattore fusione termonucleare, questa tecnologia infatti sfrutta dei campi di confinamento sferici che consentiranno di tenere a bada e il plasma presente ad una temperatura di circa 150 milioni di gradi Celsius.

L’obiettivo del Regno Unito è quello di mettere i reattori in funzione entro il 2040, si tratta di un progetto vizioso che porterà anche interessanti passi in avanti da un punto di vista economico dal momento che fornirà all’incirca 10.000 posti di lavoro in più per tutti coloro che vengono coinvolti all’interno del progetto, ciò conferma come la nazione britannica sia una delle potenze principali coinvolte nella sfida della nostra epoca che punta a risolvere il problema energetico ed ecologico in un colpo solo per poter finalmente dire addio alle fonti di energia fossili.

Non rimane dunque che attendere per vedere gli esiti della ricerca che verrà condotta sul suolo britannico e che contribuirà sicuramente a dare una mano a livello mondiale.