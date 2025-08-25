Google Foto

Google Foto celebra il suo decimo anniversario con un aggiornamento importante che rivoluziona sia la parte di editing sia la modalità di visualizzazione dei contenuti. Con la versione 7.38 dell’app, infatti, è iniziato il rollout globale di un editor ridisegnato e della nuova UI a schermo intero per i Ricordi, due novità che puntano a rendere l’esperienza d’uso più completa e intuitiva.

Un editor riorganizzato e più potente

Il nuovo editor di Google Foto segna un netto distacco rispetto al passato. L’interfaccia è stata ripulita e semplificata, con la foto da modificare al centro della scena e il carosello degli strumenti riorganizzato in sezioni più chiare.

Gli strumenti non sono cambiati radicalmente, ma la loro disposizione è stata pensata per agevolare la navigazione. In alto a destra ora trovano posto ritaglio, rotazione e formato, prima collocati in un menu separato, mentre in basso compaiono nuove sezioni tematiche.

Queste le principali:

Automatica, con miglioramenti rapidi come Migliora, Dinamico e Boost;

Azioni, dove trovano spazio funzioni avanzate come Gomma Magica, Sposta, Sfocatura ritratto o Riduzione rumore;

Segni e linee, dedicata all’aggiunta di elementi grafici;

Filtri, per applicare stili preimpostati;

Luce e Colore, per la regolazione manuale.

La novità più interessante è la possibilità di selezionare porzioni di immagine e accedere agli strumenti avanzati del Magic Editor, come Cancella, Ricrea e Sposta, ora integrati senza soluzione di continuità.

Ricerca e Material You

Un’altra innovazione è la presenza della barra di ricerca degli strumenti, che consente di trovare rapidamente una funzione digitandone il nome. Una soluzione utile, soprattutto in un contesto dove gli strumenti disponibili continuano ad aumentare.

Sul piano estetico, il design segue le linee guida del Material 3 Expressive, con pulsanti più chiari, animazioni fluide e un’impostazione più moderna. Il risultato è un editor più coerente e intuitivo, che unisce funzioni standard e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

I Ricordi a schermo intero

In parallelo al nuovo editor, Google Foto sta distribuendo la UI a schermo intero per i Ricordi. Si tratta di una modalità di visualizzazione che porta i contenuti multimediali in primo piano, accompagnati da una barra di avanzamento in alto e dai dettagli su data e luogo subito sotto.

La barra degli strumenti in basso resta simile alla precedente, con pulsanti per aggiungere ai preferiti, condividere o aprire le opzioni, ma include anche una scorciatoia per visualizzare il giorno dello scatto nella galleria completa.

Un dettaglio interessante riguarda il nuovo comportamento dei controlli: per far comparire data, luogo e pulsanti rapidi è necessaria una pressione prolungata sul contenuto visualizzato, scelta che rende l’esperienza più immersiva e meno “invadente” durante la riproduzione dello slideshow.

Come sempre, Google sta distribuendo le novità in maniera graduale, partendo dalla versione 7.38 dell’app. Alcuni utenti hanno già ricevuto l’aggiornamento, mentre altri dovranno attendere ancora qualche giorno. Per verificarne la disponibilità basta controllare la presenza di update sul Google Play Store.

Il restyling di Google Foto per il suo decennale dimostra come l’app non sia più solo una semplice galleria, ma una piattaforma completa di gestione e modifica delle immagini. L’editor ridisegnato e la UI dei Ricordi a schermo intero vanno nella direzione di rendere l’esperienza più intuitiva, ordinata e visivamente coinvolgente. Due novità che rafforzano la centralità di Google Foto nel panorama Android e confermano l’impegno di Google nel portare funzionalità avanzate a un pubblico sempre più ampio.