Chat RCS tra iPhone e Android, la crittografia end-to-end potrebbe arrivare già a settembre

Le conversazioni tra iOS e Android basate su RCS (Rich Communication Services) stanno per compiere un passo decisivo sul fronte della sicurezza. Finora, i messaggi scambiati tra i due sistemi operativi erano protetti solo da una crittografia “in transito”, che li cifrava mentre viaggiavano dal dispositivo al server, per poi decifrarli e ricodificarli lungo il percorso. Un meccanismo efficace ma non blindato, che lasciava aperti margini di vulnerabilità.

Le ultime beta di iOS 26 mostrano invece che Apple sta sperimentando la crittografia end-to-end, già disponibile sulle chat Android-to-Android tramite l’app Google Messages. Questo tipo di protezione rende il contenuto leggibile soltanto al mittente e al destinatario, impedendo qualsiasi accesso esterno, compreso quello dei server.

Apple e Google sulla stessa linea

Il salto di qualità sarebbe possibile grazie al supporto al profilo RCS Universal Profile 3.0, che introduce proprio l’end-to-end encryption come standard. Google ha già implementato la novità attraverso il protocollo Messaging Layer Security (MLS), e sembra che Apple stia seguendo lo stesso approccio.

La funzione potrebbe debuttare già con il rilascio stabile di iOS 26, atteso il mese prossimo, anche se non ci sono certezze. Alcune funzioni previste dal nuovo profilo, come le menzioni nei gruppi o le icone dedicate, potrebbero arrivare più avanti.

Una novità attesa da milioni di utenti

Per gli utenti iPhone, l’end-to-end encryption è già una garanzia nelle chat iMessage. Lo stesso vale per chi utilizza Google Messages tra dispositivi Android. L’estensione di questa protezione anche alle conversazioni RCS tra i due ecosistemi rappresenterebbe una conquista importante, perché renderebbe finalmente sicuri anche i messaggi cross-platform.

Se confermata, la novità metterebbe Apple e Google sullo stesso piano in uno degli aspetti più delicati per la messaggistica moderna: la tutela della privacy. Questo probabilmente è il punto focale di tutto per quanto riguarda tale funzionalità e finalmente gli utenti potranno avere garanzia anche sulla loro sicurezza.