Asus ROG Xbox Ally: su Amazon USA svelati nuovi dettagli

Un “errore” ha acceso la curiosità della community videoludica. In particolare, l’attenzione di tutti è stata rivolta alla nuova console ROG Xbox Ally di Asus. Tutto ha avuto inizio su Amazon USA, dove una pagina prodotto, comparsa per poco tempo, ha evidenziato alcune caratteristiche del nuovo dispositivo. Anche se la scheda è stata rimossa rapidamente, le informazioni trapelate bastano a delineare un quadro piuttosto chiaro della nuova console portatile.

Asus ROG Xbox Ally: ecco cosa è emerso sulla pagina Amazon

Il modello base, nella colorazione bianca, sarà equipaggiato con un display touchscreen da 7 pollici in Full HD. Non si tratta di un semplice schermo, ma un pannello pensato per i gamer più esigenti. Quest’ultimo, infatti, presenta refresh rate di 120Hz, tempo di risposta di 7 millisecondi e luminosità di 500 nit. Sotto la scocca è presente il nuovo processore AMD Ryzen Z2 A. A supportarlo, 16GB di RAM LPDDR5 in dual-channel e un SSD PCIe Gen 4 da 512GB. Anche il design non lascia spazio all’improvvisazione: linee ispirate ai controller wireless Xbox e impugnature ergonomiche studiate per garantire comfort prolungato.

Il sistema operativo scelto è Windows 11 Home, una decisione che apre le porte a un’esperienza di gioco completa. Ciò grazie all’accesso diretto alla libreria PC e a una modalità Xbox a schermo intero. Il tutto sarà gestibile attraverso Armoury Crate SE, il software proprietario di Asus, integrato con la Xbox Game Bar per un controllo immediato. Alla base del progetto ci sarà una batteria da 60 Whr. Elemento cruciale per un dispositivo pensato per lunghe sessioni lontano dalla presa di corrente.

Riguardo il prezzo della nuova console, Amazon ha evitato di sbilanciarsi. Ma indiscrezioni precedenti avevano parato di 599 euro per la versione standard e di 899 euro per la più potente ROG Xbox Ally X. Non resta che attendere per una conferma ufficiale da parte di Asus.