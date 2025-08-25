ApplicazioniNewsScienza e Tecnologia

Apple corre ai ripari con aggiornamenti di sicurezza

Apple pubblica Patch urgenti per iOS, iPadOS e macOS dopo l’individuazione di un bug sfruttato per alcuni attacchi

scritto da Ilenia Violante
Apple

Apple, in queste ore, ha pubblicato nuovi aggiornamenti di sicurezza per correggere una vulnerabilità che risultava già sfruttata in campagne malevole. I pacchetti riguardano iOS 18.6.2, iPadOS18.6.2 e macOS Sequoia 15.6.1. L’azienda però non ha dimenticato chi utilizza versioni meno recenti dei suoi sistemi operativi. Sono infatti disponibili anche patch per iPadOS 17.7.10, macOS-14.7.8 e macOS-13.7.8.

Il problema, identificato con il codice CVE-2025-43300, risiedeva in ImageIO, il componente incaricato della gestione dei file immagine. Un’immagine appositamente manipolata poteva corrompere la memoria del dispositivo e aprire la strada a potenziali intrusioni. Apple ha spiegato che il bug è stato sfruttato per attacchi sofisticati contro bersagli specifici. L’utente comune non sembra essere stato preso di mira, ma l’azienda invita comunque tutti a installare immediatamente gli aggiornamenti per garantire la massima protezione.

La vulnerabilità non era diffusa, ma Apple consiglia l’update immediato a tutti

Apple ha chiarito che le campagne osservate non hanno avuto un impatto di massa. Il rischio di esposizione però resta pur sempre reale, e la correzione rappresenta un passo fondamentale per la sicurezza degli utenti. Cupertino ha risolto il bug migliorando i controlli sui limiti di memoria e ha attribuito i crediti della scoperta e della soluzione ai propri team interni.

Come da tradizione, l’ azienda non ha fornito dettagli tecnici approfonditi sulle vulnerabilità fino a quando non sono state distribuite le correzioni necessarie. Tale strategia ha lo scopo di ridurre la finestra di esposizione ed evitare che altri malintenzionati possano sfruttare ulteriormente la falla. Tutti i dettagli ufficiali sono disponibili nella sezione dedicata agli aggiornamenti di sicurezza sul sito Apple, con riferimento ai codici CVE per ogni problema risolto.

L’aggiornamento è già scaricabile per un’ampia tipologia di dispositivi. Si va dagli iPhone XS in avanti, fino agli iPad Pro più recenti, passando per iPadAir dalla terza generazione in su e iPadmini a partire dalla quinta generazione. Anche chi utilizza Mac con versioni precedenti riceve comunque un livello di protezione adeguato grazie alle patch parallele.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !