Telepass: dalla corsia autostradale alla città sostenibile con i monopattini

Il marchio Telepass non è più soltanto sinonimo di caselli e pedaggi, grazie all’accordo con Dott, operatore di micromobilità condivisa. Milano, Roma, Torino e altre 22 città italiane vedono ora l’arrivo di un’integrazione che avvicina il futuro. Un futuro fatto di monopattini ed ebike pronti all’uso direttamente sull’app. È così che la mobilità diventa un passaggio veloce da un mezzo all’altro. Un gesto semplice può cambiare l’aria che si respira? Secondo Aldo Agostinelli, l’alleanza con Dott offre soluzioni tecnologiche e immediate per muoversi meglio e inquinare meno. Telepass, ha detto, punta a moltiplicare le opportunità di spostamento dentro e fuori i centri urbani, con un occhio attento all’impatto ambientale.

Il servizio Telepass: semplicità e immediatezza

Il funzionamento del servizio è studiato per essere immediato. L’utente apre l’app Telepass, visualizza sulla mappa il mezzo disponibile più vicino, lo prenota e lo sblocca. La corsa inizia senza attese. Alla fine, il veicolo va parcheggiato nelle aree consentite e fotografato per confermare il corretto utilizzo. Oltre 20.000 mezzi elettrici Dott sono pronti a circolare. Un numero che racconta la portata dell’iniziativa. Biciclette e monopattini si inseriscono così in un ecosistema digitale che già offre parcheggi, carburante, assicurazioni e trasporti pubblici. La domanda sorge spontanea: fino a che punto la città potrà trasformarsi grazie a questi strumenti? Andrea Giaretta ha definito la partnership un ponte tra la mobilità di oggi e quella di domani. Ha sottolineato come la vera forza stia nel rendere l’esperienza urbana più fluida e rispettosa dell’ambiente, trasformando la tecnologia in una compagna di viaggio.

Non è solo un aggiornamento di servizio per Telepass, questo è un invito a ripensare il modo di spostarsi. La mobilità elettrica condivisa riduce emissioni, libera spazi e accorcia distanze. L’integrazione in un’unica app semplifica le scelte e incoraggia comportamenti sostenibili. Ogni noleggio è una piccola decisione che contribuisce a un quadro più ampio. Ogni tratto percorso con un mezzo Dott è un respiro in più per l’ambiente. Le città italiane, con la loro storia e il loro fascino, possono così vivere un presente più pulito. Telepass e Dott mostrano come un’innovazione ben integrata possa influire sulla vita quotidiana.