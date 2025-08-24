Passaggio da iPhone a Pixel 10 più rapido e smart

Google ha deciso di rendere il passaggio da iPhone ai nuovi Pixel 10 più semplice che mai. Con l’ultima evoluzione del sistema di migrazione, gli utenti potranno avviare il trasferimento dei propri dati ancora prima di ricevere fisicamente il nuovo smartphone, sfruttando un sistema di backup anticipato che riduce drasticamente i tempi di attesa e rende l’esperienza più fluida.

Un cambio di smartphone senza attese con il Pixel 10 di Google

Fino ad oggi, il trasferimento da iPhone a Pixel richiedeva il collegamento diretto tra i due dispositivi o l’utilizzo di un backup caricato su cloud. Con il nuovo sistema introdotto da Google, invece, sarà possibile iniziare la procedura già dopo l’ordine semplicemente scaricando un’app dedicata sull’iPhone. In questo modo, il processo di migrazione dei dati – comprese foto, contatti, messaggi e applicazioni compatibili – verrà completato in parte prima della consegna del Pixel 10.

Quando il corriere porterà il nuovo smartphone, l’utente dovrà soltanto completare gli ultimi passaggi di configurazione. I dati principali saranno già pronti all’uso. Questo approccio elimina gran parte dei tempi morti, permettendo di accendere il nuovo dispositivo e trovarsi immediatamente in un ambiente familiare. Google ha inoltre semplificato la procedura per quanto riguarda la messaggistica. Le chat di WhatsApp, ad esempio, potranno essere trasferite in maniera più rapida, evitando lunghe attese di ripristino. Lo stesso vale per foto e video, che potranno essere resi disponibili sin da subito grazie alla sincronizzazione anticipata con Google Foto.

Con questa novità, Google vuole rendere più attraente il passaggio al suo ecosistema, soprattutto per chi proviene da iOS e teme complicazioni. Un trasferimento più rapido significa meno stress e una maggiore probabilità che gli utenti scelgano di compiere il salto da un dispositivo all’altro. In definitiva, il Pixel 10 non si presenta soltanto come un aggiornamento hardware, ma anche come un dispositivo pensato per accogliere al meglio chi arriva da altri mondi tecnologici. Una strategia che potrebbe rivelarsi decisiva nella sfida con Apple.