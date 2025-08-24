TIM sfodera le sue SUPER promo POWER: ci sono 300GB in 5G

Le ultime settimane hanno visto TIM rafforzare la propria proposta mobile con diverse soluzioni pensate per utenti giovani e clienti in arrivo da altri operatori. Il filo conduttore è sempre lo stesso: tanti giga in 5G, chiamate illimitate e prezzi competitivi. La differenza sta nelle condizioni di attivazione e nei pacchetti di traffico dati inclusi.

Le offerte Power dedicate ai clienti in portabilità

Tra le novità più interessanti spicca la TIM Power Supreme, pensata per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. Con 7,99€ al mese, garantisce 250 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Si tratta di una delle soluzioni più bilanciate del listino, sia per costo che per quantità di dati.

Accanto a questa, ci sono tre varianti denominate Power Special. La prima è la Power Special New, che al costo di 9,99€ al mese offre ben 300 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS, disponibile per chi arriva da Iliad e virtuali. La seconda è la Power Special Pro, dedicata invece a chi proviene da WindTre e Very Mobile: in questo caso il bundle prevede 100 giga in 5G con minuti illimitati e 200 SMS, sempre a 9,99€.

Chi cerca invece un prezzo ancora più basso può guardare alla TIM Power Iron, proposta a 6,99€ mensili. L’offerta è riservata a chi porta il numero da Iliad o virtuali (tra cui Tiscali, CoopVoce, PosteMobile e Fastweb) e include 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. È una delle soluzioni più economiche e allo stesso tempo ricche di traffico dati.

TIM Young, pensata per gli under 30

Non mancano soluzioni dedicate a target specifici. È il caso della TIM Young, rivolta agli utenti con meno di 30 anni. Il prezzo è di 9,99€ al mese e comprende 200 giga in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS. Una proposta che punta a soddisfare soprattutto le nuove generazioni, spesso più esigenti in termini di traffico dati e abituate a navigare quotidianamente in mobilità.

Nel complesso, il nuovo pacchetto di offerte mette in evidenza la strategia di TIM: conquistare utenti da altri gestori offrendo un’ampia scelta, con prezzi accessibili e pacchetti di giga adatti a ogni profilo di consumo.