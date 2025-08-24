NewsOperatori TelefoniciTIM

TIM sfodera le sue SUPER promo POWER: ci sono 300GB in 5G

Con la promo di TIM si può avere tutto, ma ce ne sono anche altro molto interessanti da valutare ad agosto.

scritto da Felice Galluccio
Le ultime settimane hanno visto TIM rafforzare la propria proposta mobile con diverse soluzioni pensate per utenti giovani e clienti in arrivo da altri operatori. Il filo conduttore è sempre lo stesso: tanti giga in 5G, chiamate illimitate e prezzi competitivi. La differenza sta nelle condizioni di attivazione e nei pacchetti di traffico dati inclusi.

Le offerte Power dedicate ai clienti in portabilità

Tra le novità più interessanti spicca la TIM Power Supreme, pensata per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali come Fastweb e PosteMobile. Con 7,99€ al mese, garantisce 250 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Si tratta di una delle soluzioni più bilanciate del listino, sia per costo che per quantità di dati.

Accanto a questa, ci sono tre varianti denominate Power Special. La prima è la Power Special New, che al costo di 9,99€ al mese offre ben 300 giga in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS, disponibile per chi arriva da Iliad e virtuali. La seconda è la Power Special Pro, dedicata invece a chi proviene da WindTre e Very Mobile: in questo caso il bundle prevede 100 giga in 5G con minuti illimitati e 200 SMS, sempre a 9,99€.

Chi cerca invece un prezzo ancora più basso può guardare alla TIM Power Iron, proposta a 6,99€ mensili. L’offerta è riservata a chi porta il numero da Iliad o virtuali (tra cui Tiscali, CoopVoce, PosteMobile e Fastweb) e include 200 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS. È una delle soluzioni più economiche e allo stesso tempo ricche di traffico dati.

TIM Young, pensata per gli under 30

Non mancano soluzioni dedicate a target specifici. È il caso della TIM Young, rivolta agli utenti con meno di 30 anni. Il prezzo è di 9,99€ al mese e comprende 200 giga in 5G, chiamate illimitate e 200 SMS. Una proposta che punta a soddisfare soprattutto le nuove generazioni, spesso più esigenti in termini di traffico dati e abituate a navigare quotidianamente in mobilità.

Nel complesso, il nuovo pacchetto di offerte mette in evidenza la strategia di TIM: conquistare utenti da altri gestori offrendo un’ampia scelta, con prezzi accessibili e pacchetti di giga adatti a ogni profilo di consumo.

