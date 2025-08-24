Vodafone: agosto finisce con offerte fino a 200 GB che distruggono Iliad e TIM

Il mese di agosto porta con sé una ventata di novità nel listino Vodafone, che ha deciso di spingere con tre soluzioni mirate per intercettare utenti provenienti da altri operatori e consolidare la propria base di clienti. L’obiettivo è chiaro: unire la qualità della rete con pacchetti di giga e servizi capaci di convincere chi sta pensando a un cambio di gestore.

Vodafone 6,99 5g, l’offerta che punta agli ex iliad e virtuali

Tra le proposte più chiacchierate c’è la Vodafone 6,99 5G, disponibile per chi sceglie di abbandonare Iliad e diversi operatori virtuali, come Fastweb e PosteMobile. Il bundle include chiamate illimitate verso fissi e mobili, SMS senza limiti e 100 giga in 5G ogni mese. Un prezzo contenuto che, abbinato alla copertura della rete, rappresenta una delle mosse più aggressive degli ultimi mesi.

Family+ 5g, i giga illimitati per chi ha già la rete fissa

Per i clienti che hanno già un contratto di rete domestica, l’operatore mette a disposizione la Vodafone Family+ 5G. Si tratta di una promozione che porta in dote minuti e messaggi illimitati accompagnati da traffico dati senza limiti in 5G. Una proposta che punta a rafforzare la fidelizzazione di chi ha già scelto Vodafone per la linea fissa, offrendo un’integrazione completa anche sul fronte mobile.

Vodafone 11,99 5g, dedicata a chi arriva da TIM, WINDTRE e virtuali

Infine, nel listino figura la Vodafone 11,99 5G, riservata a chi decide di lasciare TIM, WindTre, Kena o Very Mobile. Anche in questo caso, minuti ed SMS sono illimitati, mentre il pacchetto dati parte da 100 giga in 5G. Attivando gratuitamente il servizio SmartPay, che consente la ricarica diretta dal conto corrente, i giga mensili salgono a 150. Una formula che premia chi sceglie modalità di pagamento più comode e automatiche.

Le nuove offerte Vodafone rafforzano la concorrenza estiva nel mercato mobile, con soluzioni differenziate in base alla provenienza degli utenti e alle loro esigenze di connettività.