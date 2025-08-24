WhatsApp semplifica le risposte alle chiamate perse con un messaggio vocale rapido

WhatsApp trasforma la sua piattaforma ciclicamente.

Sappiamo infatti che l’app di Meta è una delle più utilizzate al mondo, non solo per le sue funzioni per quanto riguarda la messaggistica istantanea, ma anche per tutte le altre integrazioni che sono state effettuate con il tempo.

Pensiamo infatti all’aggiunta dei canali, alla possibilità di postare negli Stati, e alla più recente rivoluzione, ovvero l’aggiunta dell’intelligenza artificiale tramite il chatbot di Meta AI, grazie al quale è possibile aiutare gli utenti a porre delle domande, a tradurre alcuni messaggi in diverse lingue e anche a fornire un aiuto per la scrittura.

L’ultima funzione in arrivo, che WhatsApp sta testando nella versione beta per Android è davvero particolare.

WhatsApp: in arrivo una funzione per le chiamate perse

WhatsApp, infatti, non è utilizzato soltanto per l’invio e la ricezione di messaggi, ma tramite l’app è possibile anche effettuare e ricevere chiamate e videochiamate.

L’ultima funzione che WhatsApp sta testando riguarda proprio le chiamate, e in particolare quelle perse.

Molti utenti Android che si sono ritrovati questa funzione, la paragonano, con le dovute differenze, a una specie di segreteria telefonica.

Il funzionamento è molto semplice, infatti quando si riceve una chiamata e in quel momento non si può rispondere attualmente non è possibile far nulla, ma con la nuova funzione sarà presente un pulsante dedicato attraverso il quale si potrà immediatamente inviare un messaggio vocale al contatto della chiamata.

Il messaggio vocale sarà direttamente collegato alla chiamata persa, e in tal modo il contatto prenderà subito visione del messaggio e comprenderà il motivo della mancata risposta alla chiamata.

La funzione è davvero utile poiché contribuisce a rendere la comunicazione molto più immediata, soprattutto magari in alcuni contesti più professionali e lavorativi.

Ovviamente è tutto ancora in fase di test, ma la novità potrebbe essere disponibile per tutti gli utenti nei prossimi mesi.