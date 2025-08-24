Xbox Cloud Gaming diventa più economico e accessibile?

Negli uffici di Redmond sembra stia maturando una svolta importante per il futuro del gaming in streaming. Microsoft, infatti, starebbe lavorando ad un ripensamento profondo della propria piattaforma Xbox Cloud Gaming. Ciò con lo scopo di renderla non solo più potente, ma anche accessibile per un pubblico molto più vasto. La conferma arriva da Jason Ronald, figura chiave della divisione Next Generation dell’azienda. Quest’ultimo in un recente intervento al podcast ufficiale di Xbox ha lasciato intendere che nei prossimi mesi potremmo assistere a un cambiamento importante.

Microsoft rende Xbox Cloud Gaming più accessibile

Durante la conversazione, Ronald non si è limitato a ribadire l’impegno dell’azienda nel settore. Ha suggerito la possibilità di nuovi modi per “entrare” nel cloud Xbox. Frase che molti hanno interpretato come un chiaro riferimento all’introduzione di un’offerta separata, distinta dal Game Pass Ultimate. Ad oggi, infatti, chi desidera provare il servizio deve sottoscrivere un abbonamento da 17,99 euro mensili. Una cifra che scoraggia chi cerca soltanto di sfruttare lo streaming senza accedere all’intero catalogo di giochi incluso nel pacchetto.

Inoltre, l’azienda guarda con decisione al futuro tecnologico del servizio. Ronald ha confermato che la prossima generazione di Xbox Cloud Gaming è già in fase di sviluppo e che procede di pari passo con la creazione della nuova console. Al centro di tale lavoro c’è una collaborazione stretta con AMD, volta a progettare chip e hardware su misura per il cloud. Le innovazioni riguardano anche il software, con tecniche di rendering avanzate e soluzioni di intelligenza artificiale progettate per trasformare radicalmente l’esperienza di gioco.

Non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma la direzione appare chiara. Microsoft non vuole più che il cloud sia solo un accessorio del suo ecosistema, ma uno dei suoi pilastri. Un servizio meno costoso, più flessibile e tecnologicamente superiore potrebbe ridefinire il modo in cui milioni di giocatori si avvicinano al mondo Xbox.