NVIDIA si prende cura anche dei capelli digitali con RTX Hair

NVIDIA ha deciso di rivoluzionare un dettaglio apparentemente secondario, ma incredibilmente complesso nel mondo della grafica digitale: i capelli. Con RTX Hair, l’azienda non punta solo a rendere le ciocche dei personaggi più realistiche, ma a trasformare il modo in cui la luce, le ombre e il movimento interagiscono con ogni singolo filo. In tale contesto, Harrison Ford, nei panni di Indiana Jones in L’Antico Cerchio, diventa il perfetto esempio di come una chioma virtuale possa guadagnare nuova vita. Al centro della tecnologia c’è un nuovo primitivo geometrico chiamato linear swept sphere (LSS). Concepito per gestire capelli e pellicce in modo efficiente e realistico. Le GPU della serie RTX 50 lo supportano nativamente e includono accelerazioni hardware dedicate al ray tracing. Grazie a tale combinazione, le singole ciocche reagiscono alla luce e al vento come nella realtà, mentre le prestazioni rimangono stabili anche nelle scene più complesse.

NVIDIA presenta RTX Hair: ecco i dettagli

L’implementazione della nuova tecnologia sarà disponibile già nel prossimo aggiornamento di Indiana Jones e l’Antico Cerchio. Ciò grazie all’ottimizzazione della modalità di path tracing in tempo reale. Finora, i capelli nei videogiochi erano modellati come semplici triangoli, frammenti piani che costituiscono l’ossatura della grafica 3D. NVIDIA ha scelto di cambiare radicalmente prospettiva, sostituendo i triangoli con sfere tridimensionali. A prima vista sembra un dettaglio tecnico marginale, ma in realtà il passaggio consente alla luce di riflettersi in maniera più realistica e alle ombre di risultare più profonde e sfumate.

L’obiettivo di NVIDIA va oltre i videogiochi. La tecnologia punta a creare esseri umani digitali incredibilmente realistici, applicabili anche in film e mondi virtuali. In tale senso, RTX Hair rappresenta un passo decisivo verso il rendering cinematografico in tempo reale. Se prima il concetto di “RTX On” indicava l’avvento del ray tracing, oggi l’innovazione si misura filo per filo, trasformando la grafica digitale in qualcosa di più immersivo e credibile.