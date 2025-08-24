Google Wallet funzionalità

Google continua a migliorare le funzionalità del suo portafoglio digitale e la prossima novità riguarda la gestione dei pass, biglietti e carte d’imbarco. Con la nuova opzione “Importa automaticamente i pass”, l’app sarà in grado di individuare e archiviare in modo intelligente i documenti digitali presenti sul dispositivo, riducendo al minimo le operazioni manuali da parte dell’utente.

Una funzione per semplificare la vita

Fino a oggi, chi voleva aggiungere un pass a Google Wallet doveva procedere manualmente, caricando file o scannerizzando codici QR. Con l’introduzione di questa nuova opzione, il processo diventa molto più immediato: l’app potrà cercare automaticamente biglietti e documenti all’interno delle foto e dei video salvati sullo smartphone, proponendoli all’utente per l’aggiunta con un semplice tocco. La funzione è stata individuata nella versione 25.32.792031365 di Google Wallet e, pur non essendo ancora disponibile globalmente, i test in corso fanno pensare a un’implementazione ormai vicina.

Come funziona “Importa automaticamente i pass”

L’opzione può essere attivata in due modi diversi. Il primo è durante l’aggiunta manuale di un pass, tramite l’opzione “Tutto il resto”: nella schermata di conferma apparirà infatti una scheda che invita a permettere l’importazione automatica.

Il secondo è dalle Impostazioni di Google Wallet, dove la voce dedicata consente di abilitare la scansione continua della galleria. In entrambi i casi, l’utente dovrà concedere un’autorizzazione esplicita, poiché il sistema richiede l’accesso a foto e video per analizzarli in background alla ricerca di elementi rilevanti come carte d’imbarco, biglietti per concerti, tessere fedeltà o altri pass digitali. Quando Wallet rileva un documento compatibile, invia una notifica che invita a controllarlo e a confermarne l’aggiunta, lasciando all’utente l’ultima parola.

Privacy e controllo da parte dell’utente

La possibilità di analizzare la galleria personale solleva inevitabilmente dubbi sulla gestione dei dati sensibili. Per questo motivo Google ha previsto un sistema che richiede un consenso chiaro prima di avviare la scansione, e offre la possibilità di disattivare la funzione in qualsiasi momento dalle impostazioni.

La logica è quella di garantire comodità senza compromettere la privacy: i file non vengono caricati esternamente senza approvazione, ma restano sul dispositivo fino al momento in cui l’utente decide di salvarli come pass.

Con questa novità, Google Wallet compie un ulteriore passo in avanti nella competizione con altri servizi simili, come Apple Wallet, che già da tempo offrono un’integrazione stretta con biglietti e carte digitali. La possibilità di riconoscere automaticamente i pass dalle immagini rende più fluido il processo e riduce il rischio di dimenticare documenti importanti nel momento del bisogno. Per chi viaggia spesso o partecipa a eventi, questo significa meno tempo perso nella ricerca del biglietto giusto e maggiore certezza di averlo sempre pronto all’interno dell’app.

Quando arriverà per tutti

Al momento non ci sono conferme ufficiali su una data di rilascio globale, ma la presenza della funzione nell’ultima build pubblica di Google Wallet lascia intendere che l’arrivo non sia lontano. Come spesso accade, l’attivazione potrebbe avvenire gradualmente, con una prima fase limitata a un numero ristretto di utenti e una diffusione progressiva nei mesi successivi.