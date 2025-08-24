ho.Mobile, scopri Il Turbo per navigare al massimo della velocità

ho.Mobile continua a stupire i propri clienti, grazie a delle iniziative davvero fantastiche.

L’operatore telefonico virtuale che si appoggia alla rete di Vodafone per fornire i propri servizi, presenta delle tariffe da non perdere.

Ma non solo, perché oltre alle promozioni telefoniche, ho.Mobile mette a disposizione dei propri clienti dei servizi davvero unici, come quello che introdurremo a breve.

ho.Mobile, con il turbo navighi al massimo della velocità

Recentemente abbiamo parlato dell’incredibile tariffa per la casa di ho.Mobile, ma adesso è il momento di introdurre un altro servizio da non perdere.

Il servizio in questione prende il nome di ho.Il Turbo e sarà molto interessante per tutti gli utenti che vogliono sfruttare al massimo la velocità della propria promozione.

Infatti, grazie a questo servizio è possibile navigare al massimo della velocità, aggiungendo soltanto 1,29 € in più al mese da pagare.

Il turbo funziona anche con i dispositivi 5G ed è compatibile in molte aree, inoltre è possibile attivarlo e disattivarlo in maniera estremamente semplice utilizzando l’app.

Per utilizzare il servizio è necessario ovviamente avere un’offerta ho.Mobile attiva. Vediamo quali sono le più convenienti:

100 giga di Internet, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 € al mese. L’offerta è disponibile per altri otto giorni

150 giga di Internet, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 € al mese

200 giga di Internet, minuti e SMS illimitati a soli 8,99 € al mese

200 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS illimitati ha solo 9,99 € al mese

250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS limitati a soli 11,99 € al mese

Tutte le tariffe telefoniche appena elencate hanno un costo di attivazione differente in base all’operatore di partenza.

Per i clienti provenienti dagli operatori Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Daily e Kena Mobile, il costo di attivazione dell’offerta è di soli 2,99 €.

Invece per quanto riguarda i clienti provenienti da Tim, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb il costo di attivazione è di 29,90 €.