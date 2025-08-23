ho.Mobile, imperdibile anche la promozione per la casa

ho.Mobile è un operatore telefonico virtuale, conosciuto prevalentemente per le sue promozioni per la telefonia mobile, ma propone ai propri clienti anche delle fantastiche offerte per la casa.

Negli ultimi tempi gli operatori telefonici virtuali sono sinonimi sia di qualità che di vantaggi economici, soprattutto grazie all’introduzione della tecnologia 5G che li ha resi sicuramente più forti sul mercato delle telecomunicazioni.

Vediamo insieme, qual è la promozione pensata da ho.Mobile per la casa e i motivi per i quali sarebbe opportuno sceglierla.

ho.Mobile, ecco la promo disponibile per la casa

La promozione che l’operatore ho.Mobile mette a disposizione per la casa, prevede 300 giga di Internet di rete 4G fino a 60 Mbps, con uno sconto sull’acquisto di un router 4G. La promo ha un costo di 13,99 € al mese per i clienti che abbiano già attiva un’offerta di telefonia mobile, mentre per i nuovi clienti il costo è di 15,99 € al mese.

L’attivazione dell’offerta è di 3,99 €, mentre la Sim ha un costo gratuito.per quanto riguarda la prima ricarica sarà di 14 € per i clienti, mentre per i nuovi clienti la ricarica di 16 €.

Dalla prima ricarica effettuata verrà scalato il costo di 13,99 € per chi ha già attiva la promozione mobile, e di 15,99 € per i nuovi clienti.

Dunque alla fine si avrà un costo totale di 17,99 €, o di 19,99 € per i nuovi clienti.

Il router 4G ha dei vantaggi esclusivi, e ti permetterà di collegare più dispositivi contemporaneamente, e di avere un segnale molto potente direttamente in casa.

Lo sconto per l’acquisto di un router 4G TP-Link su Amazon è disponibile attivando l’offerta online.

Infatti, subito dopo l’acquisto della Sim, grazie all’arrivo di un’e-mail di conferma si potranno ottenere i codici sconto per acquistare il router 4G e anche un sistema Mesh che è in grado di amplificare il segnale all’interno della tua casa, permettendo una navigazione veloce in tutte le stanze.