Mahindra BE 6 Batman Edition: la Batmobile diventa realtà

Per chi ha sempre sognato di immedesimarsi in Bruce Wayne, arriva una novità che sembra uscita direttamente dal grande schermo. Mahindra ha svelato la BE 6 Batman Edition. Una versione speciale e a tiratura limitata del suo SUV elettrico BE 6. Realizzata in collaborazione ufficiale con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, questa vettura vuole celebrare l’universo del Cavaliere Oscuro portando su strada dettagli esclusivi ispirati alla celebre trilogia diretta da Christopher Nolan.

Mahindra BE 6: interni esclusivi e prestazioni da supereroe

Il SUV verrà prodotto in appena 300 esemplari, tutti destinati al mercato indiano. Esso si distingue per il colore Satin Black, arricchito da inserti neri lucidi e da una serie di richiami iconici a Batman. Dal logo dorato a forma di pipistrello sui parafanghi anteriori alle decalcomanie sulle portiere, passando per i cerchi da 20” con pinze freno dorate. Non mancano ulteriori richiami come i coprimozzi personalizzati, le proiezioni luminose a terra che riproducono il celebre “bat-segnale” e il logo integrato nell’ampio tetto panoramico.

La cura dei dettagli prosegue all’interno, dove la Batman Edition propone un abitacolo in pelle scamosciata e pelle nera, con cuciture e inserti dorati. Il simbolo del pipistrello è visibile su sedili, maniglie delle portiere e cruscotto, oltre che nella grafica di avvio del cockpit digitale. Ogni vettura avrà una targhetta numerata, a certificare l’esclusività della serie.

Sotto il profilo tecnico, Mahindra ha scelto di utilizzare la configurazione più potente della gamma BE 6. Il SUV monta un motore elettrico capace di erogare 286CV e 380Nm di coppia, alimentato da una batteria da 79kWh che garantisce fino a 550km di autonomia con una singola ricarica. Un connubio che unisce l’estetica del mito alla solidità di un progetto moderno e sostenibile. Gli ordini della Mahindra BE 6 Batman Edition apriranno il 23 agosto. Il prezzo fissato è di 2.779.000 rupie, pari a circa 27.300€, una cifra che potrebbe far gola agli appassionati di auto particolari e ai collezionisti della DC Comics.