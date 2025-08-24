OneUI 8.0: l’UI riceve finalmente il Game Booster+

La nota società coreana Samsung ha finalmente rilasciato un nuovo update per quanto riguarda Game booster+, uno dei moduli decisamente più apprezzati dagli appassionati dei videogiochi all’interno della suite personalizzazione Good Lock, sono presenti tante novità tra cui quella principale sicuramente è l’introduzione del supporto ufficiale alla One UI 8.0.

Novità importante

Mentre molti altri moduli Good Lock erano già stati aggiornati nei tempi passati per garantire la massima compatibilità con la nuova interfaccia grafica, quest’ultimo Era rimasto uno dei pochi mancanti all’appello, con l’arrivo di quest’ultima versione però il modulo diventa finalmente compatibile con tutti i dispositivi Samsung che eseguono la beta della nuova interfaccia grafica, così come i nuovi smartphone pieghevoli che invece arrivano con la versione stabile preinstallata.

Per chi non lo sapesse questo modulo è molto popolare tra i video giocatori sui dispositivi Galaxy poiché è garantisce strumenti avanzati per personalizzare l’esperienza di gioco, si può infatti regolare in modo più preciso tutto l’insieme di impostazioni grafiche, rimappare i tasti e accedere a numerose ottimizzazioni per garantire performance eccellenti.

L’aggiornamento, come specificato nella lista di cambiamenti, si concentra esclusivamente sull’aggiunta del supporto alla nuova interfaccia grafica rendendo nuovamente accessibili tutte queste funzionalità anche a coloro che stanno utilizzando per l’appunto l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung, gli utenti dunque che ne hanno bisogno possono scaricare la versione aggiornata direttamente dal Galaxy Store, c’è da dire però che non per tutti potrebbe essere disponibile fin da subito, per effettuare l’aggiornamento vi basterà aprire l’applicazione e recarvi all’interno della sezione aggiornamenti presente nel Menu per effettuare l’update del singolo modulo o di tutte le applicazioni disponibili.

Si tratta ovviamente di un ulteriore passo in avanti per quanto riguarda l’integrazione sempre più profonda e precisa della nuova interfaccia grafica che è molto presto diventerà lo standard per la maggior parte dei dispositivi Galaxy.