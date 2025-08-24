Amazon impazzisce con il prezzo CROLLATO di Lenovo Idea Tab Pro

Gli utenti si ritrovano in questi giorni a poter abbracciare una promozione a dir poco incredibile e molto interessante, riguarda la possibilità di acquisto di Lenovo Idea Tab Pro, un tablet di buonissima qualità generale, che permette di raggiungere ottime prestazioni generali, ad un prezzo tutt’altro che elevato, almeno in confronto agli standard cui siamo solitamente abituati.

La caratteristica che più balza all’occhio di questo terminale è chiaramente il display di grandi dimensioni, dovete sapere che si tratta di un pannello da 12,7 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 1840 x 2944 pixel, che può raggiungere un refresh rate a 144Hz, passando per colori sufficientemente rispettati, entro tutti i limiti di un display di questo tipo. Sotto il cofano trova posto un processore di tutto rispetto, è il Qualcomm Snapdragon 870, octa-core di ultima generazione che raggiunge una frequenza di clock a 3,2GHz, con alle sue spalle la GPU Adreno 650, ed anche una configurazione di base che prevede 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (comunque espandibile con l’ausilio di una microSD fino a 1TB).

Amazon, il Lenovo Idea Tab Pro costa veramente pochissimo

Il tablet di casa Lenovo è tutt’altro che troppo costoso, dovete sapere infatti che il suo listino di 449 euro viene fortemente ridotto da Amazon sino a scendere ad una spesa finale da sostenere pari a soli 349 euro. L’ordine è da effettuare subito al seguente link.

Il consumatore può fare affidamento anche su un comparto fotografico di tutto rispetto, data la presenza nella parte posteriore di un sensore da 13 megapixel, mentre anteriormente uno da 8 megapixel. I video vengono girati al massimo in FullHD con registrazione a 30fps, passando per una batteria da 10’200 mAh.