Notebook da gaming Acer Nitro con prezzo RIDICOLO su Amazon

Amazon è pronta a far sognare i consumatori con un nuovo sconto molto speciale, difatti in questi giorni è possibile pensare di mettere le mani su un notebook da gaming Acer Nitro 14 AN14-41-R4M4, un dispositivo che parte con un display da 14,5 pollici, un IPS LCD che raggiunge risoluzione WUXGA, ma anche un refresh rate che si può estendere fino ad un massimo di 120Hz, così da garantire fluidità e reattività, fondamentali in ambito gaming.

Alla base del prodotto trova comunque posto una scheda grafica di tutto rispetto, è dedicata (quindi non integrata nella scheda madre), trattasi della NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6GB, elemento non proprio di ultima generazione, ma comunque più che valido in termini di prestazioni e qualità generale. Il processore resta essere l’eccellente AMD Ryzen 7 8845HS, octa-core che viene affiancato da una configurazione di tutto rispetto: 16GB di RAM DDR5 ed anche 1TB di memoria interna su SSD.

Il sistema operativo non poteva che essere Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software, se non il classico software di gestione del terminale e delle prestazioni generali, che troviamo praticamente ovunque e con qualsiasi brand.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che potete avere solo in esclusiva con il canale Telegram @codiciscontotech, i prezzi sono crollati e vi aspettano anche le migliori offerte del momento.

Notebook da gaming a basso costo, ecco la promozione Acer Nitro

Un notebook da gaming decisamente economico, almeno per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e le specifiche dello stesso, è questo Acer Nitro 14. Gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 949 euro per il suo acquisto, avendo inoltre la certezza di poter godere della spedizione gratuita a domicilio gestita da Amazon in tempi rapidissimi. Se volete effettuare l’ordine, collegatevi qui.

Il prodotto non presenta colorazioni differenti, tuttavia lo stesso modello è in vendita con componenti anche diverse da quelle indicate nell’articolo.