WhatsApp: una letale truffa Telegram ora arriva anche in chat

L’applicazione di messaggistica più utilizzata attualmente in tutto il mondo è WhatsApp, ogni utente infatti sul proprio smartphone ha installato l’applicazione e la usa costantemente per restare connesso con i propri effetti e scambiare i messaggi costantemente, tutto ciò è merito ovviamente delle caratteristiche di WhatsApp che arrivano direttamente dal suo team di sviluppo, il quale si impegna a pieno regime per rendere l’applicazione quanto più godibile per tutti quanti.

Questo grande impegno ha permesso all’applicazione di diventare in poco tempo la più utilizzata in tutto il mondo e di vantare addirittura miliardi di account attivi, un traguardo a dir poco inarrivabile che sicuramente rende WhatsApp l’applicazione da abbattere per chiunque in questo momento, tale dettaglio purtroppo però nasconde anche un lato oscuro, stiamo parlando delle truffe, i truffatori infatti a tratti da questa grandissima mole di utenti hanno iniziato ad utilizzare WhatsApp per attaccare le vittime, questo poiché WhatsApp permette loro di contattare molte più persone rispetto ai mezzi comuni.

Recentemente in Italia è arrivata in circolazione una nuova truffa che purtroppo rappresenta una vecchia conoscenza che abbiamo già visto su Telegram, si tratta infatti della Truffa del gruppo di lavoro e YouTube che già in passato aveva seminato il panico, scopriamo come funziona come difenderci.

Il gruppo dannoso

La truffa in questione si presenta tramite l’inserimento dell’utente all’interno di un gruppo proprio da parte dei truffatori, all’interno di questo gruppo arriverà la proposta di effettuare piccoli compiti in cambio di piccoli pagamenti che i truffatori invieranno veramente tramite bonifico all’IBAN della vittima, stiamo parlando di compiti come commentare alcuni video oppure mettere like, ciò servirà a conquistare la fiducia del malcapitato in modo da portarlo poi a seguire le istruzioni senza pensarci troppo, in un secondo momento infatti poi i truffatori proporranno alla vittima di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendole di restituirglielo moltiplicato varie volte, senza dubbio la truffa è tutta lì dal momento che una volta fatto i soldi sparirebbero in un lampo.